Một võ sư lớn tuổi bị sát hại tại nhà riêng

Ngày 21/7, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm và trật tự xã hội (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Thủy (56 tuổi, trú phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào chiều 20/7, người thân phát hiện ông L.T. (74 tuổi, hàng xóm của Thủy) nằm bất động giữa nhà, trên người có nhiều vết thương nên đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, bác sĩ xác định ông T. đã tử vong từ trước.

Khi đưa thi thể nạn nhân trở về nhà để chuẩn bị lo hậu sự, người thân cũng như hàng xóm phát hiện có nhiều dấu vết bất thường tại hiện trường nên trình báo cơ quan công an.

Sau khi khám nghiệm hiện trường và triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ khác, công an nhận định có dấu hiệu án mạng nên tập trung lực lượng điều tra. Ngay trong đêm 20/7, công an đã xác định Nguyễn Xuân Thủy là nghi phạm liên quan đến cái chết của ông T. nên triệu tập về trụ sở lấy lời khai.

Đối tượng Thủy tại cơ quan công an.



Làm việc với công an, bước đầu Thủy khai nhận, vào chiều 20/7, Thủy đi tìm người nhà nhưng không thấy. Nghĩ người nhà của mình ở trong nhà ông T. nhưng cổng khóa, Thủy cầm theo một khúc gỗ trèo tường vào bên trong.

Sau đó, giữa Thủy và ông T. xảy ra cãi cọ. Thủy đã dùng hung khí tấn công khiến ông T. gục xuống bất tỉnh. Sau khi gây án, Thủy về nhà tắm rửa, thay bộ quần áo dính máu của mình ném vào sọt rác trước nhà hàng xóm.

Được biết, nạn nhân L.T. là một võ sư nổi tiếng tại Đắk Lắk. Ông từng huấn luyện, đào tạo được nhiều thế hệ học trò xuất sắc, góp phần vào sự phát triển của nền võ thuật tỉnh này.