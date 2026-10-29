Một vị đại gia sở hữu khối tài sản 12.979 tỷ đồng nhưng chỉ được tiêu 140,4 triệu đồng/tuần

Ngân sách chi tiêu của vị tỷ phú đang bị giới hạn dù sở hữu tài sản khủng.

Pinkesh Nahar - Nhà sáng lập Radiant World, doanh nghiệp được định giá lên đến hàng tỷ USD, đang trải qua giai đoạn khó khăn khi tài sản liên quan đến công ty bị phong tỏa, chi tiêu cá nhân của bản thân cũng bị giới hạn.

Cuối tháng 9, Tòa án Singapore áp dụng biện pháp phong tỏa tài khối tài sản 499,2 triệu USD (khoảng 12.979 tỷ đồng) của Pinkesh Nahar. Đồng thời, ngân sách chi tiêu của ông cũng bị giới hạn ở mức 5.400 USD/tuần (khoảng 140,4 triệu đồng), tương đương 21.600 USD/tháng (khoảng 561,6 triệu đồng). Dù mức ngân sách chi tiêu này không nhỏ, nhưng khả năng sử dụng tài sản của Pinkesh Nahar đã bị hạn chế đáng kể trong thời gian giải quyết các tranh chấp liên quan.

Theo thông tin cơ quan chức năng cung cấp, việc phong tỏa tài sản được thực hiện trong bối cảnh doanh nghiệp Radiant World của Pinkesh Nahar vướng vào tranh chấp với các chủ nợ và đối tác tài chính. Biện pháp phong tỏa nhằm ngăn tài sản bị chuyển nhượng hoặc thất thoát trong thời gian vụ việc được xử lý. Các khoản tiền gửi của Radiant World tại một số ngân hàng quốc tế, cùng tài sản cá nhân của ông tại Singapore, hiện đều bị đóng băng.

Không chỉ đối mặt với sức ép từ tranh chấp tài chính, Pinkesh Nahar còn phải xử lý những thay đổi lớn trong hoạt động kinh doanh của Radiant World. Cuối tháng 9/2026, các chuyên gia tái cơ cấu của KPMG được bổ nhiệm làm người quản lý tư pháp trong khâu vận hành của doanh nghiệp này tại Singapore.

Với quy mô doanh thu hàng tỷ USD, Radiant World từng xây dựng được vị thế đáng chú ý trong lĩnh vực giao dịch hàng hóa. Hiện tại, những nghi vấn liên quan đến chứng từ giao dịch đã khiến một số đối tác thương mại của doanh nghiệp này, xem xét lại mối quan hệ hợp tác làm ăn. Với vai trò là nhà sáng lập, Pinkesh Nahar cũng phải trực tiếp đối mặt với yêu cầu thanh toán từ các chủ nợ.

Tính đến cuối tháng 10/2026, vụ việc liên quan đến Pinkesh Nahar vẫn đang được các bên tiếp tục giải quyết. Trong thời gian này, những thay đổi về cơ chế quản lý tại Singapore cũng mở ra giai đoạn tái cơ cấu đối với Radiant World, trong khi các bên tìm kiếm hướng xử lý phù hợp cho những bất đồng tài chính còn tồn tại.

Được biết, Pinkesh Nahar là vị tỷ phú khá kín tiếng. Ông thành lập Radiant World vào năm 2003, ban đầu tập trung xuất khẩu quặng sắt từ Ấn Độ. Đến cuối thập niên 2000, doanh nghiệp mở rộng sang các thị trường quốc tế có nhu cầu lớn về nguyên liệu sản xuất trong giai đoạn công nghiệp hóa và phát triển cơ sở hạ tầng.

Năm 2008, Radiant World đã xây dựng quan hệ với các tập đoàn lớn như Vale, Rio Tinto và BHP. Từ năm 2012, Pinkesh Nahar tiếp tục đưa Radiant World mở rộng kết nối với các nhà giao dịch hàng hóa quốc tế, trong đó có Cargill, Trafigura và Glencore.

(Nguồn: Yahoo!News)