Một vật thể "vô lý" đang làm các nhà vũ trụ học hoang mang

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học The Astrophysical Journal đã chỉ ra một vật thể đầy mâu thuẫn thuộc hệ thống Gaia BH2, cách chúng ta 3.800 năm ánh sáng trong chòm sao Bán Nhân Mã (Centaurus).

Gaia BH2 bao gồm một lỗ đen "ngủ đông" và một ngôi sao đỏ khổng lồ. Phân tích mới cho thấy ngôi sao này là một vật thể "hết sức vô lý".

Hệ thống Gaia BH2 bao gồm lỗ đen và một vật thể đồng hành kỳ lạ: Một ngôi sao mang những đặc điểm rất mâu thuẫn về tuổi - Ảnh đồ họa: ESO

Theo Science Alert, ngôi sao trong hệ thống Gaia BH2 chứa đầy các nguyên tố nặng, gọi là nguyên tố alpha, dấu hiệu hóa học thường thấy ở các ngôi sao cổ đại hình thành khi vũ trụ còn non trẻ.

Tuy nhiên, khi nhóm nghiên cứu của Đại học Hawaii (Mỹ) đo các rung động lan tỏa bên trong vật thể khổng lồ này bằng vệ tinh TESS của NASA, họ nhận được kết quả ngôi sao chỉ khoảng 5 tỉ năm tuổi.

"Những ngôi sao trẻ, giàu alpha khá hiếm và gây hoang mang. Sự kết hợp giữa tuổi trẻ và thành phần hóa học cổ xưa cho thấy ngôi sao này không tiến hóa một cách biệt lập" - tác giả chính Daniel Hey nói với tờ Universe Today.

Ngoài ra, vật thể lạ lùng này cũng sở hữu tốc độ quay bất thường: 398 ngày mỗi vòng, nhanh hơn nhiều so với tốc độ quay bình thường một ngôi sao khổng lồ đỏ đơn độc 5 tỉ tuổi.

Các ngôi sao chậm lại khi chúng già đi, mất dần động lượng góc. Vì vậy, phải có thứ gì đó bí ẩn đẩy vật thể này quay nhanh như khi còn trẻ.

Giải thích hợp lý nhất là ngôi sao này đã sáp nhập với một ngôi sao khác hoặc hấp thụ một lượng lớn vật chất khi lỗ đen hình thành từ ngôi sao đồng hành trước đó.

Cả hai sự kiện này đều sẽ tạo ra thêm khối lượng, giải thích cho phản ứng hóa học bất thường và sự tăng tốc độ quay.

Mặc dù vậy, tất cả những lập luận nói trên mới chỉ là giả thuyết. Để có thể xác định chính xác lý do gì khiến các đặc tính của vật thể nói trên gần như đánh đổ các mô hình tiến hóa sao, chúng ta sẽ phải chờ các hệ thống quan sát tiên tiến hơn trong tương lai.