Một tỷ phú Việt có quỹ đất nông nghiệp khổng lồ hơn 95.000 ha tại 3 nước Châu Á: Trồng loại trái cây người Mỹ tiêu thụ 11.000 tấn mỗi ngày

Doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái tỷ phú đang phát triển vùng sản xuất nông nghiệp có tổng diện tích lớn hơn cả Singapore, với kế hoạch cung ứng hàng triệu tấn trái cây mỗi năm.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (THACO AGRI), thuộc hệ sinh thái THACO của tỷ phú Trần Bá Dương, hiện phát triển hoạt động nông nghiệp trên tổng diện tích hơn 95.000 ha tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

Quy mô này tương đương hơn 950 km², lớn hơn diện tích Singapore (khoảng 745 km²). Đây là tổng quỹ đất phân bố tại ba quốc gia, bao gồm vùng trồng trọt, chăn nuôi và hạ tầng phục vụ sản xuất.

Trong đó, Campuchia chiếm diện tích lớn nhất với hơn 50.000 ha, tập trung tại hai tỉnh Kratie và Ratanakiri. Tại Lào, THACO AGRI tham gia quản trị, hỗ trợ điều hành HAGL Agrico trên diện tích hơn 31.000 ha. Tại Việt Nam, doanh nghiệp có hơn 13.000 ha đất sản xuất nông nghiệp.

Trên quỹ đất này, THACO AGRI phát triển các khu liên hợp nông nghiệp, kết hợp trồng cây ăn trái, chăn nuôi bò, chế biến và logistics.

Một trong những sản phẩm chủ lực là chuối già Nam Mỹ giống Cavendish. Doanh nghiệp quy hoạch 25.900 ha chuối tại ba quốc gia, hướng tới sản lượng 1,5 triệu tấn mỗi năm. Riêng năm 2026, THACO AGRI đặt mục tiêu nâng diện tích trồng chuối lên 15.800 ha.

Ngoài chuối, doanh nghiệp còn quy hoạch 5.400 ha xoài, 2.100 ha dứa, 2.000 ha sầu riêng và 6.300 ha bưởi. Các sản phẩm hướng đến thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, UAE và nhiều quốc gia khác.

Chuối cũng là loại trái cây được tiêu thụ phổ biến nhất tại Mỹ xét theo lượng trái cây tươi sẵn có để tiêu thụ bình quân đầu người.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), năm 2024, lượng chuối sẵn có để tiêu thụ tại Mỹ đạt khoảng 12,16 kg/người/năm. Trong khi đó, lượng chuối tươi nhập khẩu sau khi trừ tái xuất đạt khoảng 4,17 triệu tấn, tương đương hơn 11.400 tấn mỗi ngày.

Tháng 11/2025, THACO ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Fresh Del Monte Produce, tập đoàn kinh doanh trái cây có trụ sở tại Mỹ.

Theo ông Trần Bá Dương, THACO đặt kế hoạch cung ứng tối thiểu 71.500 tấn chuối cho đối tác trong năm 2026, tương đương khoảng 3.575 container. Quy mô hợp tác có thể tăng lên 240.000 tấn/năm, với khoảng 4.000 ha vùng trồng dành cho Fresh Del Monte. Thỏa thuận có thời hạn 10 năm, trước mắt phục vụ mạng lưới phân phối của đối tác tại châu Á.

Theo thông điệp năm 2026 của Chủ tịch Trần Bá Dương, THACO AGRI đặt mục tiêu doanh thu 12.000 tỷ đồng và đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng trong năm nay. Xa hơn, doanh nghiệp hướng tới doanh thu 40.000 tỷ đồng vào năm 2027.

Với quy mô quỹ đất lớn, khả năng đưa diện tích quy hoạch vào sản xuất, bảo đảm chất lượng và duy trì đầu ra xuất khẩu sẽ quyết định hiệu quả của chiến lược nông nghiệp này.