Một tuyển thủ cầu lông TP HCM qua đời chưa rõ nguyên nhân

Được triệu tập vào đội tuyển trẻ rồi đội tuyển cầu lông TP HCM, Nguyễn Đức Hồng Phúc được đánh giá là một tay vợt tiềm năng. Trong vô số thành tích của tay vợt trẻ chuyên đôi này, gần nhất là tấm HCĐ đôi nam Giải vô địch Các cây vợt xuất sắc quốc gia hồi tháng 9 năm ngoái và HCĐ đôi nam Giải cầu lông Bangladesh International Series cuối tháng 12-2025 (đều đứng chung với Bùi Thành Đạt).



Nguyễn Đức Hồng Phúc (phải) và Bùi Thành Đạt tại Giải vô địch Các cây vợt xuất sắc 2025

Thi đấu thành công tại Bangladesh, Hồng Phúc trở về nước đón Tết cổ truyền vui vẻ bên gia đình. Chàng trai này đã lên kế hoạch tham dự Giải cầu lông Ruichang tại Trung Quốc trong màu áo đội tuyển cầu lông Việt Nam (11 đến 16-3) và xa hơn là tích cực chuẩn bị cho các giải quốc gia cũng như Đại hội thể thao toàn quốc.

Thật bất ngờ khi Tết Bính Ngọ vừa được mấy ngày, Phúc sốt nặng và được gia đình đưa vào bệnh viện. Chỉ 5 ngày sau, chàng trai ở độ tuổi phơi phới này qua đời khi mới 23 tuổi.

Theo lời gia đình, các bệnh viện hàng đầu tại TP HCM như BV Chợ Rẫy, BV 115... đã làm tất cả xét nghiệm nhưng không tìm ra nguyên nhân bệnh dẫn đến cái chết của Phúc.

Triệu chứng sốt cao, dẫn đến suy đa tạng rồi mất khiến gia đình nghi ngờ chàng trai này bị nhiễm virus Nipah trong thời gian thi đấu tại Banglagesh.

Hồng Phúc (thứ 5, từ phải sang) được Liên đoàn Cầu lông TP HCM khen thưởng - Ảnh: D.Linh

Các mẫu xét nghiệm về bệnh trạng của Phúc đã được TP HCM gửi qua Singapore để xác định nguyên nhân. Tuy vậy, mọi thứ đã trễ khi tài năng trẻ Nguyễn Đức Hồng Phúc đã qua đời, để lại cho gia đình, người thân và bạn bè nỗi đau khó nguôi.