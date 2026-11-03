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Một trường THPT bị 'tố' thưởng 845 triệu bất thường: Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Công an xác minh thông tin

Hương Trà (T/h)
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Một tài khoản đăng tải bài viết có tiêu đề "Phóng sự điều tra bất thường tại Trường THPT Trần Quốc Toản", phản ánh nhà trường báo cáo chi 845 triệu đồng tiền thưởng nhưng cán bộ, giáo viên, nhân viên chưa nhận được khoản tiền này.

Theo thông tin ban đầu, 21h13' ngày 8/10, trang Facebook “Tin Sự Thật” đăng bài viết có tiêu đề “Phóng sự điều tra: Bất thường tại Trường THPT Trần Quốc Toản (xã Ea Knốp, Đắk Lắk): Báo cáo công khai chi 845 triệu đồng tiền thưởng từ tháng 5, tháng 9 mới có quyết định xếp loại viên chức!”.

Bài viết đề cập khoản tiền thưởng 845 triệu đồng của nhà trường, cho rằng cán bộ, giáo viên, nhân viên chưa nhận được tiền dù nhà trường đã công khai hoàn tất việc chi trả. Bài đăng đồng thời nêu trách nhiệm của hiệu trưởng, bộ phận kế toán và đưa ra những nhận định về dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc kê khai, chi trả tiền thưởng.

(Nguồn ảnh: Tiền Phong)

Liên quan sự việc trên, ngày 2/11, Tiền Phong thông tin, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã có văn bản đề nghị Công an tỉnh phối hợp xác minh, xử lý thông tin đăng tải trên Facebook liên quan đến việc chi trả tiền thưởng năm 2025 tại Trường THPT Trần Quốc Toản (xã Ea Knốp).

Tiền Phong thông tin, tại báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường THPT Trần Quốc Toản khẳng định thông tin người thụ hưởng chưa nhận được khoản tiền thưởng nói trên là không đúng thực tế. Nhà trường báo cáo tổng số tiền thưởng 845 triệu đồng đã được chi trả theo các quyết định và chứng từ liên quan. Nhà trường cũng cho biết đã cung cấp hồ sơ chứng minh việc chi trả cho Công an xã Ea Knốp để xác minh, làm rõ sự việc.

Bên cạnh đó, Lao Động thông tin thêm, theo lãnh đạo Sở GDĐT Đắk Lắk, những thông tin đăng tải trên mạng xã hội đã ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường, danh dự và uy tín của hiệu trưởng cùng các cá nhân liên quan.

Để bảo đảm việc xác minh khách quan, làm rõ bản chất sự việc và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an xã Ea Knốp xác minh nội dung phản ánh.

Trên cơ sở kết quả xác minh, Sở đề nghị cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo thẩm quyền nếu phát hiện vi phạm, đồng thời có biện pháp ngăn chặn việc tiếp tục phát tán thông tin sai sự thật.

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