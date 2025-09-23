Một trung tá chỉ huy cuộc đột kích, triệt phá đường dây buôn bán silicon giả cho cơ sở thẩm mỹ viện, tịch thu 15.000 sản phẩm trị giá hơn 6 tỷ đồng

Tờ Khaosod đưa tin, cảnh sát Thái Lan vừa triệt phá một đường dây phân phối túi độn silicon và nhiều sản phẩm y tế bất hợp pháp cho các thẩm mỹ viện tại Bangkok, với tổng giá trị hàng lậu ước tính lên tới 8 triệu baht, tương đương khoảng 6,63 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Cảnh sát Bảo vệ Người tiêu dùng (CPPB), chiến dịch diễn ra ngày 22/9 dưới sự chỉ đạo của Trung tá cảnh sát Weerapong Klaithong, Trưởng phòng CPPB Khu vực 4, phối hợp cùng các quan chức Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA). Lệnh khám xét được Tòa án Hình sự Nam Bangkok phê chuẩn, nhắm vào một nhà phân phối trực tuyến bị nghi cung cấp thiết bị y tế và dược phẩm chưa đăng ký cho nhiều cơ sở thẩm mỹ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt giữ một nghi phạm tên Eksit, 34 tuổi (họ được giữ kín). Đối tượng khai nhận là người quản lý chính của hoạt động phân phối bất hợp pháp này. Trong kho tang vật, cảnh sát thu giữ 13.021 miếng độn mũi bằng silicon, 1.404 miếng độn cằm, cùng 1.192 sản phẩm y tế thuộc 15 loại dược phẩm khác nhau. Tất cả đều không có giấy phép lưu hành chính thức.

Các nhà điều tra cho biết hoạt động này đã diễn ra trong hơn ba năm, cung cấp hàng kém chất lượng cho hơn 20 phòng khám thẩm mỹ trên địa bàn Bangkok. Eksit thừa nhận mạng lưới phân phối của mình không chỉ nhắm tới các thẩm mỹ viện mà còn mở rộng đến cả khách hàng cá nhân thông qua kênh bán hàng trực tuyến.

Hiện nghi phạm phải đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm bán thiết bị y tế không giấy phép, phân phối dược phẩm bất hợp pháp và buôn bán thuốc chưa đăng ký. Vụ việc đã được chuyển cho cơ quan điều tra CPPB để tiếp tục làm rõ và truy tìm toàn bộ đường dây liên quan.

Đại tá cảnh sát Pattanasakdi nhấn mạnh rằng tất cả sản phẩm silicone sử dụng trong phẫu thuật thẩm mỹ bắt buộc phải là “silicone cấp y tế”, được sản xuất với tiêu chuẩn vô trùng và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cơ thể.

Ông cảnh báo: “Cấy ghép silicone thẩm mỹ là thiết bị y tế phải được FDA kiểm tra và cấp phép. Việc sử dụng các sản phẩm bất hợp pháp hoặc thuốc không đăng ký có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng như viêm nhiễm, nhiễm trùng, biến dạng, thậm chí tử vong.”

Vụ triệt phá lần này cho thấy thách thức mà lực lượng chức năng Thái Lan đang đối mặt trong việc ngăn chặn tình trạng buôn bán sản phẩm y tế bất hợp pháp qua mạng. Các nhà chức trách kêu gọi các cơ sở thẩm mỹ và người dân chỉ sử dụng thiết bị, thuốc men từ những nguồn hợp pháp và đã được cơ quan y tế chứng nhận, nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe cộng đồng.