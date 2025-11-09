Tập đoàn Công nghệ Nhà nước Rostec tiếp tục tăng cường cung cấp vũ khí tiên tiến cho Bộ Quốc phòng Nga. Công ty Hệ thống Chính xác Cao đã chuyển giao thêm tên lửa cho hệ thống ATGM Kornet và đạn pháo dẫn đường Krasnopol-M2.

Theo đại diện Rostec, việc sản xuất các mẫu vũ khí này là ưu tiên hàng đầu của những doanh nghiệp quốc phòng. Khối lượng đạn dược dẫn đường chính xác đang tăng đều đặn, cho phép quân đội được cung cấp trang thiết bị hiện đại một cách kịp thời.

Kornet từ lâu đã chứng tỏ là một trong những vũ khí chống tăng hiệu quả nhất. Nó được thiết kế để tiêu diệt chiến xa hiện đại và tương lai, bao gồm cả MBT được trang bị giáp phản ứng nổ, cũng như xe bọc thép, công sự và các mục tiêu nhỏ như máy bay không người lái.

Theo ông Bekkhan Ozdoyev - Giám đốc Công nghiệp của Cụm vũ khí Rostec, quân nhân Nga gọi Kornet là "sát thủ tiêu diệt xe tăng của đối phương".

"Kornet đã phá hủy thành công hàng ngàn mục tiêu, bao gồm xe tăng Leopard và Challenger, xe chiến đấu bộ binh Bradley và nhiều xe bọc thép khác do phương Tây sản xuất, cùng với pháo đài và công sự của đối phương", ông Ozdoyev cho biết.

Người đứng đầu doanh nghiệp cũng lưu ý rằng hệ thống này rất linh hoạt: có thể gắn trên xe buggy và ATV, sử dụng khi ẩn nấp và điều khiển từ xa, giúp tăng cường an toàn cho người vận hành khi bị đối phương bắn trả.

Tên lửa chống tăng Kornet được binh sĩ Nga đặc biệt yêu thích.

Ngoài Kornet, binh sĩ Nga còn nhận được các lô đạn pháo dẫn đường Krasnopol-M2 mới. Loại đạn này được sử dụng cho cả pháo kéo và lựu pháo tự hành, có khả năng tấn công nhiều loại mục tiêu - từ xe tăng, xe bọc thép đến cầu, giao lộ và các vị trí kiên cố.

Trên chiến trường, Krasnopol-M2 đã chứng tỏ hiệu quả cao: nó được sử dụng để phá hủy các trạm điều khiển máy bay không người lái, boongke và công sự, cũng như các mục tiêu bọc thép di động, bao gồm xe tăng Abrams và Leopard.

"Quân đội đặc biệt cần những vũ khí có độ chính xác cao như vậy trong tình huống chiến đấu hiện đại. Các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Rostec đang nhanh chóng tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu và đưa chiến thắng đến gần hơn", ông Ozdoyev nói rõ.

Việc tiếp nhận các lô tên lửa Kornet và đạn pháo Krasnopol-M2 mới cho thấy sự tăng cường có hệ thống cho lực lượng dẫn đường chính xác của Quân đội Nga.

Trong bối cảnh xe bọc thép và máy bay không người lái được sử dụng rộng rãi, hiệu quả của các loại đạn đặc biệt này đã trở thành một yếu tố then chốt trên chiến trường.