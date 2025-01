Một trong những thị trường chứng khoán lớn nhất châu Á mất gần 180 tỷ USD, nhà đầu tư tháo chạy, cầm tiền đổ vào nơi khác

Financial Times trích dẫn dữ liệu từ Kho lưu ký chứng khoán Hàn Quốc, lượng cổ phiếu Mỹ do các nhà đầu tư Hàn Quốc nắm giữ đạt mức kỷ lục 112,1 tỷ USD vào cuối năm 2024, tăng 65% so với 1 năm trước đó.

Con số này trái ngược với giá trị cổ phiếu bị bán ròng trong nước trong rổ Kospi, đạt 5,4 nghìn tỷ won (3,6 tỷ USD). Theo đó, chỉ số này đã giảm gần 10%. Kospi là là chỉ số hoạt động kém nhất trong số 11 thị trường lớn của châu Á trong năm ngoái.

Theo dữ liệu của Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc, thị trường chứng khoán nước này đã mất gần 260 nghìn tỷ won (176,15 tỷ USD vốn hóa trong năm 2024, trong đó Samsung Electronics chiếm 60% mức giảm. 

Tesla là cổ phiếu nước ngoài phổ biến nhất với các nhà đầu tư Hàn Quốc. Tính đến tháng trước, nhà đầu tư nhỏ lẻ Hàn Quốc nắm giữ tổng cộng 24,5 tỷ USD cổ phiếu Tesla, sau đó là 12,1 tỷ USD cổ phiếu Nvidia, 4,9 tỷ USD cổ phiếu Apple và 3,2 tỷ USD cổ phiếu Microsoft.

Namuh Rhee, chủ tịch Diễn đàn Quản trị Doanh nghiệp Hàn Quốc, cho biết: “Sự thay đổi này cho thấy tâm lý thất vọng của họ với thị trường chứng khoán trong nước, do lợi nhuận cổ đông thấp. Xu hướng này có thể sẽ còn tiếp tục, trừ khi có yếu tố đặc biệt xảy ra.”

Sự chuyển dịch trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc có khả năng sẽ mạnh hơn trong năm nay, do bất ổn chính trị.

Theo dữ liệu của MSCI, tổng lợi nhuận cổ đông hàng năm trong 10 năm của Hàn Quốc chỉ ở mức 5% so với 10% ở Nhật Bản và 13% ở Mỹ.

HJ Baek, một giám đốc truyền thông tại công ty môi giới ở Hàn Quốc, đã đầu tư chứng khoán Mỹ từ năm 2019 và hiện nắm giữ khoảng 100 triệu won cổ phiếu Mỹ, bao gồm Tesla, Apple và các cổ phiếu có trong danh mục của Warren Buffett.

Baek cho hay: “Tôi thích chiến lược đầu tư dài hạn nhưng thị trường trong nước quá biến động, không có nhiều công ty có tiềm năng tăng trưởng mạnh. Các cổ phiếu Hàn Quốc khó có thể tăng nhiều ngay cả khi nắm giữ trong 10 năm.”

Danh mục cổ phiếu nước ngoài của Baek có tỷ suất sinh lời 20% trong năm qua, trong khi các khoản đầu tư trong nước với 20 triệu won lỗ 30%.

Baek không phải nhà đầu tư duy nhất chán nản với thị trường trong nước. Nhiều trong số 14 triệu nhà đầu tư nhỏ lẻ của nước này, được gọi là “kiến”, đã chuyển sang thị trường nước ngoài để tìm kiếm lợi nhuận cao hơn. Khoảng 2/3 các công ty trong Kospi đang giao dịch ở tỷ lệ giá trên sổ sách dưới mức 1, tức là được định giá thấp hơn giá trị tài sản ròng được công khai.

Tâm lý bi quan với thị trường Hàn Quốc càng tăng lên trước rủi ro ông Trump áp thuế với nước này và khả năng các nhà sản xuất pin trong nước bị cắt giảm trợ cấp.

Để hỗ trợ thị trường, giới chức Hàn Quốc đã cho ra mắt một chỉ số mới, bao gồm các doanh nghiệp có hiệu quả vốn được cải thiện, thông qua sáng kiến “Tăng giá trị doanh nghiệp”. Họ cũng cam kết sẽ đưa ra ưu đãi thuế cho các doanh nghiệp tăng lợi nhuận cho cổ đông, trong khi thuế lợi vốn đã bị xoá bỏ. Tuy nhiên, chỉ 3,9% trong số 2.600 doanh nghiệp niêm yết đăng ký hoặc cam kết tham gia sáng kiến này kể từ tháng 2.

KW Kim, một nhân viên công ty kinh doanh game online, cho biết ông từng kỳ vọng rất nhiều vào chương trình này nhưng có vẻ như không có hiệu quả nếu không có biện pháp mạnh mẽ nào được đưa ra. Kim cho biết mình đang chịu khoản lỗ “khổng lồ” trong số cổ phần trị giá 600 triệu won ở một công ty công nghệ sinh học nhỏ của Hàn Quốc.

Các nhà phân tích cho rằng thị trường Hàn Quốc bị định giá thấp là do khuôn khổ và pháp lý được thiết kế để bảo vệ các tập đoàn gia đình, không có lợi cho cổ đông thiểu số.

Trong khi đó, các nhà đầu tư nhỏ lẻ như Kim đang hy vọng vào việc sửa đổi Đạo luật thương mại đang trong quá trình xử lý, theo đó sẽ yêu cầu các thành viên hội đồng quan trị có nghĩa vụ pháp lý phải bảo vệ lợi ích của cổ đông.

Các chuyên gia cho biết Hàn Quốc cũng cần cắt giảm một trong những mức thuế thừa kế cao nhất thế giới, lên tới 65% và tạo động lực cho các cổ đông kiểm soát của các tập đoàn gia đình lớn duy trì giá trị cổ phiếu của các công ty liên kết ở mức thấp “một cách giả tạo”.