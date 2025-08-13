Một triển lãm ở Hà Nội khiến người xem lặng đi giữa không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Như Hoàn | 13/08/2025 23:57 Báo lỗi cho Soha Chiều 12/8, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã khai mạc triển lãm “Giữ trọn lời thề độc lập”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Clip: Như Hoàn “Giữ trọn lời thề độc lập"- Triển lãm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt toàn thể dân tộc Việt Nam trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 80 năm qua, thực hiện lời thề thiêng liêng trong Lễ Tuyên ngôn Độc lập, quân và dân ta đã dốc toàn bộ tinh thần, lực lượng, trí tuệ và xương máu để giữ vững độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Tham dự buổi triển lãm có Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam (thứ hai từ trái qua phải); Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (thứ 3 từ trái qua phải), cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Triển lãm Giữ trọn lời thề độc lập giới thiệu hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tái hiện sinh động chặng đường đấu tranh hy sinh, gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang của dân tộc ta trong hành trình bảo vệ nền độc lập, giữ vững chủ quyền, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các hình ảnh, hiện vật, tài liệu giới thiệu tại triển lãm là những tư liệu quý, một số lần đầu được trưng bày; lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, các bảo tàng, cơ quan lưu trữ trong và ngoài quân đội. Điểm nhấn đặc biệt của triển lãm là sự xuất hiện của nhiều hiện vật gốc, tư liệu quý lần đầu được trưng bày, như tiêu bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh... Loại máy đánh chữ Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để soạn thảo Bản Tuyên ngôn Độc lập. Báo Vệ quốc quân số đặc biệt kỷ niệm 19/8/1949 và ngày Quốc khánh 2/9/1949. Báo Đông Phát số 6107, số báo đặc biệt phát hành đúng ngày 2/9/1945 Ấn Hoàng đế chi bảo - biểu tượng quyền lực tối cao của triều đình phong kiến, trở thành chứng tích của thời khắc chuyển giao lịch sử. Hình ảnh tái hiện Chiến dịch Điện Biên Phủ trưng bày tại triển lãm Phục chế cột mốc A Pa Chải - biểu tượng chủ quyền, khẳng định quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Triển lãm ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) và trí tuệ nhân tạo (AI) góp phần tái hiện lịch sử và tăng cường tương tác cho khách tham quan nghiên cứu, tìm hiểu và trải nghiệm. Khoảnh khắc thiêng liêng khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lần đầu tiên được tái hiện sinh động bằng công nghệ thực tế ảo, đưa người xem trở lại thời khắc lịch sử 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập. Giữa không khí trang nghiêm và xúc động, họa sĩ Văn Thao – con trai nhạc sĩ Văn Cao – cùng một cựu chiến binh từng phục vụ trên con tàu không số đã cất cao bài Tiến quân ca với lời trước năm 1955, khiến cả hội trường lắng đọng, dâng trào niềm xúc động và lòng yêu nước vô bờ. Triển lãm là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau về giá trị thiêng liêng của độc lập, chủ quyền. Bài viết, ảnh, clip: Như Hoàn Tags hà nội Bộ Quốc phòng Quân đội Nhân dân Việt Nam Quảng trường Ba Đình bảo tàng Lịch sử Tuyên ngôn độc lập Theo Đời sống pháp luật Copy link Link bài gốc Lấy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/ban-tuyen-ngon-doc-lap-cua-chu-tich-ho-chi-minh-lan-dau-duoc-gioi-thieu-rong-rai-a561560.html Đường dây nóng: 0943 113 999 Soha