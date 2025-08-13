Một triển lãm ở Hà Nội khiến người xem lặng đi giữa không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Các hình ảnh, hiện vật, tài liệu giới thiệu tại triển lãm là những tư liệu quý, một số lần đầu được trưng bày; lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, các bảo tàng, cơ quan lưu trữ trong và ngoài quân đội. Điểm nhấn đặc biệt của triển lãm là sự xuất hiện của nhiều hiện vật gốc, tư liệu quý lần đầu được trưng bày, như tiêu bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh...