Một trào lưu đang khiến nhiều người mê mệt trên Tiktok: Đẹp, ấn tượng nhưng sử dụng phải tỉnh táo

"Cánh hoa tan biến" (hay còn gọi là "tan biến thành cánh hoa") là một hiệu ứng chuyển cảnh kỹ thuật số, chứ không phải một trào lưu nhảy múa hay thử thách. Trào lưu này được khởi xướng và lan truyền mạnh mẽ trên Douyin, sau đó lan rộng sang TikTok và các nền tảng khác trên toàn thế giới.

Bản chất của nó là một hiệu ứng chỉnh sửa video, sử dụng công nghệ nhận diện và tách nền để làm cho một vật thể (thường là bó hoa) hoặc chính chủ thể video tan rã thành những cánh hoa nhỏ li ti rồi biến mất. Hiệu ứng này thường được kết hợp với nhạc nền lãng mạn, đôi khi pha chút u sầu, phổ biến nhất là bản nhạc "Solai".

Cách để tạo ra một video cánh hoa tan biến

Để tạo một video cánh hoa tan biến, người dùng cần sử dụng các ứng dụng chỉnh sửa video chuyên dụng hoặc các công cụ AI có tích hợp hiệu ứng này.

Quay video: Quay một đoạn video ngắn tùy thích.

Tách nền và áp dụng hiệu ứng: Tải video lên một ứng dụng chỉnh sửa như CapCut. Sử dụng tính năng tách nền (background removal) để tách rời chủ thể khỏi phông nền.

Tạo hiệu ứng tan biến: Tìm và áp dụng hiệu ứng "tan biến" (disperse) hoặc "cánh hoa rơi" (flower fall) có sẵn trong kho hiệu ứng của ứng dụng. Một số công cụ AI như Higgsfield cũng cung cấp các mẫu hiệu ứng tương tự.

Chèn âm thanh: Lồng ghép nhạc nền "Solai" hoặc một bản nhạc phù hợp khác để tăng thêm cảm xúc cho video.

Tùy chỉnh và xuất video: Sau khi đã ưng ý với hiệu ứng và âm nhạc, người dùng có thể điều chỉnh tốc độ, màu sắc và sau đó xuất bản video.

Lưu ý

Mặc dù trào lưu "cánh hoa tan biến" mang tính chất giải trí và sáng tạo, nhưng giống như nhiều trào lưu khác trên mạng xã hội, nó cũng tiềm ẩn một số rủi ro mà người dùng cần lưu tâm.

Rủi ro về dữ liệu cá nhân: Nhiều ứng dụng chỉnh sửa video hoặc các nền tảng tạo hiệu ứng bằng AI yêu cầu quyền truy cập vào ảnh, video và thậm chí là thông tin cá nhân của người dùng. Một số ứng dụng không rõ nguồn gốc có thể thu thập dữ liệu này mà không có sự đồng ý rõ ràng, dẫn đến nguy cơ bị lộ lọt thông tin.

Vấn đề bản quyền: Khi sử dụng nhạc nền thịnh hành, đặc biệt là những bản nhạc từ các nền tảng nước ngoài như Douyin, người dùng cần cẩn thận về vấn đề bản quyền. Mặc dù các nền tảng như TikTok đã giải quyết phần nào vấn đề này, việc sử dụng nhạc không có bản quyền vẫn có thể dẫn đến việc video bị gỡ bỏ hoặc hạn chế hiển thị.