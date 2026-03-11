Một tổ chức nắm 1,8 tỷ thùng dầu dự trữ vừa họp khẩn, đề xuất giải phóng lượng dầu dự trữ lớn nhất lịch sử

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã triệu tập một cuộc họp bất thường của các nước thành viên hôm 10/3 để thảo luận về khả năng giải phóng lượng dầu dự trữ nhằm giải quyết sự gián đoạn nguồn cung do chiến tranh Iran gây ra.

Hơn 30 quốc gia thành viên “đánh giá tình hình an ninh nguồn cung và điều kiện thị trường hiện tại để đưa ra quyết định tiếp theo về việc có nên cung cấp lượng dầu dự trữ khẩn cấp cho thị trường hay không”, Giám đốc điều hành IEA, Fatih Birol, cho biết trong một tuyên bố.

Theo các nguồn tin thân cận, kế hoạch này sẽ tung ra lượng dầu thô nhiều hơn 182 triệu thùng đã được đưa ra thị trường vào năm 2022, khi xung đột Nga - Ukraine gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu.

Các quốc gia thành viên dự kiến sẽ quyết định về đề xuất này vào hôm nay (11/3). Theo quy trình của IEA, biện pháp này sẽ được tiến hành nếu không có quốc gia nào phản đối, mặc dù một thành viên bất đồng chính kiến có thể trì hoãn việc thực hiện.

Các thành viên của IEA chủ yếu là các nền kinh tế phát triển ở Bắc Mỹ, châu Âu và Đông Bắc Á. Họ nắm giữ tổng cộng khoảng 1,2 tỷ thùng dầu dự trữ. Thêm 600 triệu thùng nữa được nắm giữ trong kho dự trữ của ngành công nghiệp theo nghĩa vụ của chính phủ.

Giá dầu đã giảm hơn 11% khi thị trường dự đoán việc giải phóng lượng dầu dự trữ. Giá dầu đã tăng vọt lên mức cao gần 120 đô la một thùng hôm 9/3 do sự gián đoạn nguồn cung.

Các bộ trưởng năng lượng của Nhóm Bảy quốc gia (G7) đã họp vào đầu ngày 10/3 để thảo luận các phương án giải quyết sự gián đoạn nguồn cung, Birol cho biết. Các thành viên G7 bao gồm Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Họ cũng là thành viên của IEA.

Theo nguồn tin của CNBC hôm 9/3, Mỹ tin rằng việc cùng nhau giải phóng từ 300 triệu đến 400 triệu thùng dầu, tương đương 25% đến 30% trong tổng số 1,2 tỷ thùng dầu dự trữ, là điều phù hợp.

Giao thông vận tải dầu bằng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz quan trọng đã bị gián đoạn nghiêm trọng do các tàu lo ngại về các mối đe dọa từ Iran. Điều này đã gây ra sự gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất trong lịch sử, theo phân tích của công ty tư vấn Rapidan Energy. Khoảng 20% lượng tiêu thụ dầu mỏ của thế giới đi qua eo biển này trước khi chiến tranh nổ ra.

Các nhà sản xuất dầu mỏ vùng Vịnh Ả Rập đã cắt giảm sản lượng vì họ đang gặp khó khăn trong việc xuất khẩu dầu thô qua eo biển do chiến tranh. Giám đốc điều hành của Saudi Aramco, Amin Nasser, cảnh báo hôm 20/3 rằng xung đột Iran sẽ tạo ra “hậu quả thảm khốc” đối với thị trường dầu mỏ toàn cầu nếu kéo dài.