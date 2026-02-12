Một tỉnh sẽ thiết lập tỉnh lỵ mới hoàn toàn

Ngày 12/2, kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cụ thể, không gian phát triển kinh tế - xã hội tỉnh theo mô hình 3-3-6-3-1. Gồm 3 vùng kinh tế - xã hội, 3 trung tâm, 6 hành lang kinh tế, 3 trục động lực và 1 vành đai biên giới, bảo đảm phát triển cân bằng, bền vững và tăng cường liên kết, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế.

Trong đó 3 trung tâm sẽ gồm cụm đô thị Tân Ninh - Long Hoa là trung tâm văn hóa, du lịch, dịch vụ du lịch mang đậm bản sắc văn hóa cấp khu vực, vùng Đông Nam Bộ.

Cụm đô thị Long An - Tân An là trung tâm dịch vụ hiện đại, giá trị gia tăng cao, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ số, giáo dục, đào tạo, y tế.

Cụm đô thị Đức Hòa - Hậu Nghĩa là trung tâm chính trị, hành chính tỉnh, đồng thời là trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, công nghiệp, logistics, công nghệ cao, công nghệ số, công nghệ số tập trung, giáo dục, đào tạo, y tế, là trung tâm động lực mới được nghiên cứu đảm bảo hình thành trung tâm chính trị - hành chính tỉnh.

Hình thành trung tâm chính trị - hành chính tỉnh tại khu vực phía bắc đô thị Đức Hòa - Hậu Nghĩa (theo phương án phát triển hệ thống đô thị), vị trí xây dựng cụ thể sẽ được nghiên cứu, đề xuất trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu về không gian phát triển, tính kết nối và đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hệ thống giao thông của tỉnh và vùng Đông Nam Bộ, đảm bảo vị thế trung tâm chính trị - hành chính tỉnh.

Tây Ninh mới là sự hợp nhất của hai tỉnh Tây Ninh và Long An﻿

Sau khi tỉnh Tây Ninh mới chính thức đi vào hoạt động từ 1/7/2025 trên cơ sở hợp nhất hai tỉnh Tây Ninh cũ và Long An cũ, việc điều chỉnh quy hoạch không gian phát triển và xác định vị trí trung tâm chính trị – hành chính cấp tỉnh đã trở thành một trong những nội dung quan trọng nhất trong chiến lược phát triển dài hạn của tỉnh.

Việc sáp nhập tỉnh Tây Ninh (cũ) và Long An (cũ) thành “Tây Ninh mới” với diện tích hơn 8.500 km² và dân số trên 3,2 triệu người là bước hiến chế quan trọng trong kế hoạch cải cách hành chính toàn quốc. Quy mô tỉnh mới cùng vị trí địa lý tiếp giáp TP HCM, nối Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long và cửa khẩu quốc tế vào Campuchia tạo nền tảng để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, logistics, công nghiệp, du lịch và dịch vụ.

Hiện nay, theo quy định tổ chức của Tây Ninh mới, TP Tân An (thuộc Long An cũ) hiện đang là vị trí đặt trung tâm hành chính – chính trị của tỉnh sau sáp nhập. TP Tân An vốn là đô thị loại II với diện tích hơn 83 km² và dân số hơn 167 000 người, cách TP HCM khoảng 50km và nằm trên các tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 1 và Cao tốc TP HCM – Trung Lương, tạo lợi thế thuận lợi trong việc liên kết TP HCM với miền Tây Nam Bộ.

Trong khi đó, khu vực TP Tây Ninh cũ – trung tâm của tỉnh trước khi sáp nhập – có diện tích lớn hơn và quy mô dân số trên 196 000 người, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối vùng trung tâm Tây Bắc của tỉnh mới.

Đề xuất đặt trung tâm hành chính mới tại khu vực Đức Hòa – Hậu Nghĩa xuất phát từ nhận thức rằng vị trí này nằm ở giao điểm chiến lược giữa Tây Ninh cũ và Long An cũ, có thể cải thiện liên kết vùng vào TP HCM, tiếp cận các tuyến hạ tầng trọng điểm như vành đai và cao tốc, đồng thời tận dụng quỹ đất rộng và quy hoạch bài bản để xây dựng trụ sở hành chính hiện đại hơn.

(Tổng hợp)﻿