Một tỉnh sẽ cho đấu giá đất trên đỉnh núi làm khu nghỉ dưỡng, mức khởi điểm là hơn 819 tỷ đồng

Mới đây, Báo Thanh Niên dẫn thông tin từ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đã công bố kế hoạch đấu giá quyền sử dụng khu đất có diện tích hơn 322.000m2 tại đỉnh núi Bà Đen để thực hiện dự án khu tham quan chuyên đề, nghỉ dưỡng.

Theo đó, khu đất được đưa ra đấu giá thuộc Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, có tổng diện tích 322.500 m2 được quy hoạch là đất thương mại, dịch vụ. Hình thức sử dụng là Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê 50 năm.

Giá khởi điểm đấu giá được công bố là hơn 819 tỷ đồng. Để tham gia đấu giá, nhà đầu tư cần phải xây dựng khái toán tổng mức đầu tư dự án tối thiểu 5.340 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu không được thấp hơn 802,4 tỷ đồng, tương đương 15% tổng mức đầu tư.

Ngoài năng lực tài chính, nhà đầu tư phải chứng minh kinh nghiệm từng triển khai ít nhất một dự án trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, có quy mô tối thiểu 20 ha, với tổng vốn đầu tư không dưới 1.800 tỷ đồng.

Hồi giữa năm ngoái, Tây Ninh đã công bố danh mục dự án ưu tiên đầu tư năm nay, trong đó có ba dự án du lịch với tổng diện tích hơn 1.300 ha. Cụ thể, khu tham quan chuyên đề, nghỉ dưỡng trên đỉnh núi Bà Đen có diện tích gần 70 ha, nằm ở xã Thạnh Tân, TP Tây Ninh (cũ). Dự án được đầu tư theo đồ án quy hoạch chung đã được Thủ tướng phê duyệt, nhằm đưa Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen trở thành trung tâm du lịch đặc sắc về văn hóa, tâm linh, vui chơi giải trí, thể thao và du lịch sinh thái.

Núi Bà Đen, cùng với các địa điểm tham quan khác như Toà thánh Cao Đài Tây Ninh, Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, là thế mạnh của tỉnh Tây Ninh.

Theo báo cáo từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tây Ninh (cũ), trong tháng 5/2025, ước lượng khách tham quan các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đạt 370.000 lượt, tăng 40% so cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch đạt 190 tỷ đồng, tăng 52% so cùng kỳ.

Luỹ kế trong 5 tháng đầu năm 2025 đã có 3,2 triệu lượt khách đến tham quan các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (cũ), tăng 4,1% so cùng kỳ, đạt 56,2% so kế hoạch. Tổng doanh thu du lịch đạt 2.380 tỷ đồng, tăng 48,8% so cùng kỳ, đạt khoảng 88% so kế hoạch.

Từ 1/7, Tây Ninh và Long An hợp nhất, lấy tên là tỉnh Tây Ninh.