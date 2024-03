Một tỉnh phát hiện, kiểm điểm hơn 30 cán bộ, viên chức, Công an, Quân đội vi phạm nồng độ cồn

Cung cấp thông tin trong buổi giao ban báo chí tháng 2/2024, Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cho biết: Trong 7 ngày nghỉ Tết, Công an toàn tỉnh Bình Thuận đã tổ chức 301 tổ tuần tra với 1.799 lượt cán bộ, chiến sĩ, tập trung kiểm tra kiên quyết xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp xảy ra tai nạn giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, ma túy.

Qua đó Công an tỉnh Bình Thuận phát hiện lập biên bản, xử lý 1.307 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 4,2 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 340 trường hợp, tạm giữ 615 phương tiện các loại.

Trong 7 ngày nghỉ Tết Giáp Thìn 2024, toàn tỉnh Bình Thuận có 3 người tử vong do tai nạn giao thông, giảm 9 người so Tết năm trước.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, từ khi triển khai kế hoạch kiểm tra nồng độ cồn, ma tuý theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đến nay, lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận đã kiểm tra, phát hiện hơn 30 trường hợp vi phạm nồng độ cồn là cán bộ, viên chức, công an, quân đội.

Tất cả các trường hợp này đều được thông báo về nơi công tác, cán bộ nghỉ hưu thì thông báo về địa bàn cư trú, nơi đảng viên đó đang sinh hoạt để tiến hành kiểm điểm.

Kết quả kiểm điểm được báo cáo ngược về Công an tỉnh Bình Thuận, từ đó báo cáo cho Bộ Công an theo dõi số liệu này.