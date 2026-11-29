Theo số liệu từ Sở Tài chính Hà Tĩnh, trong 75 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư từ đầu năm đến ngày 25/11, có 68 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 255.737 tỷ đồng và 7 dự án đầu tư nước ngoài (FDI), tổng vốn hơn 505,9 triệu USD.

Đáng chú ý, danh sách các dự án quy mô lớn có sự xuất hiện của nhiều doanh nghiệp lớn, trong đó có hệ sinh thái Vingroup với hai dự án đáng chú ý tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Cụ thể, Nhà máy thép VinMetal Hà Tĩnh có tổng vốn đầu tư 79.986 tỷ đồng, do Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal thực hiện. Đây là dự án công nghiệp quy mô lớn, được chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 2/2026.

Bên cạnh đó, Trung tâm Logistics và Dịch vụ hậu cảng Sơn Dương có tổng vốn đầu tư 39.600 tỷ đồng, do Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh làm nhà đầu tư.

Tổng vốn đầu tư đăng ký của hai dự án này lên tới 119.586 tỷ đồng, tương đương gần 47% tổng vốn đầu tư trong nước mà Hà Tĩnh thu hút từ đầu năm đến nay.

Ngoài hai dự án trên, Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III cũng là một dự án đáng chú ý với tổng vốn đầu tư 51.430 tỷ đồng.

Như vậy, riêng ba dự án công nghiệp, năng lượng và logistics quy mô lớn kể trên đã có tổng vốn đầu tư 171.016 tỷ đồng, chiếm khoảng 66,9% tổng vốn đăng ký của các dự án trong nước được Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư trong kỳ.

Việc thu hút các dự án quy mô lớn cho thấy định hướng phát triển của Hà Tĩnh tiếp tục tập trung vào những lĩnh vực có khả năng tạo động lực tăng trưởng dài hạn, đặc biệt là công nghiệp, năng lượng và dịch vụ hậu cần cảng biển.

Với lợi thế về vị trí địa lý, hệ thống cảng biển và quỹ đất công nghiệp, Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là một trong những địa bàn trọng điểm trong chiến lược thu hút đầu tư của tỉnh.

Để đón dòng vốn mới, thời gian qua, Hà Tĩnh đã triển khai nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tập trung thu hút dự án có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với định hướng phát triển của địa phương.

Tỉnh đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, hiện đại hóa nền hành chính và đơn giản hóa thủ tục. Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương tiếp tục được phát huy nhằm nâng cao chất lượng điều hành, hướng tới xây dựng chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp.

Thời gian tới, Hà Tĩnh xác định tiếp tục triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau điều chỉnh; đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt quy hoạch chung đô thị Hà Tĩnh, đô thị Nghi Xuân và quy hoạch chung các xã.

Đặc biệt, tỉnh sẽ tập trung triển khai Đề án mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng, nghiên cứu đề xuất phát triển khu vực này theo mô hình khu kinh tế đặc biệt theo quy định. Cùng với đó là tổ chức thực hiện các đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng và Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hà Tĩnh cũng đặt mục tiêu nâng cao tỷ lệ lấp đầy các khu, cụm công nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp chủ lực và doanh nghiệp nhỏ và vừa tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất.