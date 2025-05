Một tiện ích mới trên VNeID chỉ có thể sử dụng đến hết ngày 29/5, người dân cần chú ý

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, người dân được thực hiện góp ý sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 trên ứng dụng VNeID.

Từ ngày 6/5/2025, người dân trên cả nước có thể dễ dàng truy cập, đọc toàn văn dự thảo và trực tiếp gửi góp ý thông qua ứng dụng VNeID - một nền tảng số quen thuộc, tiện lợi và bảo mật cao. Việc thực hiện lấy ý kiến thông qua ứng dụng VNeID không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, mà còn phát huy tối đa quyền làm chủ của Nhân dân trong việc xây dựng và hoàn thiện Hiến pháp.

Các bước thực hiện góp ý sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp trên VNeID

Bước 1: Người dân thực hiện đăng nhập ứng dụng VNeID.

Bước 2: Người dân thực hiện truy cập vào “Tiện ích lấy ý kiến người dân về nội dung sửa đổi Hiến pháp năm 2013 trên ứng dụng VNeID”.

Bước 3: Người dân chọn đọc Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều Hiến pháp năm 2013.

Bước 4: Người dân thực hiện nhập nội dung góp ý và gửi thông tin.

Theo Bộ Công an, khi sử dụng ứng dụng VNeID, mọi tầng lớp nhân dân được tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng văn bản pháp luật của Nhà nước; nhanh chóng tiếp cận chủ trương, đường lối, quyết sách lớn của Đảng.

Đối với cơ quan Nhà nước, bảo đảm công khai, minh bạch trong việc tham gia xây dựng các văn bản pháp luật của Nhà nước; hỗ trợ các cơ quan quản lý rút ngắn thời gian lấy ý kiến của nhân dân và tổng hợp ý kiến; cung cấp dữ liệu cho lãnh đạo, các cơ quan chuyên môn thêm một kênh nắm bắt dư luận hiệu quả, phục vụ công tác điều hành, chỉ đạo, triển khai Nghị quyết, chủ trương lớn của Đảng.

Theo văn bản số 3883/VPCP-PL ngày 6/5/2025 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long về việc triển khai tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, Bộ Công an thiết lập và quản lý hệ thống tiện ích để lấy ý kiến Nhân dân trên ứng dụng VNeID từ ngày 6/5/2025 đến hết ngày 29/5/2025.

Ngoài VNeID, cá nhân có thể góp ý sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp trên Cổng thông tin điện tử Quốc hội, Cổng thông tin điện tử Chính phủ hoặc gửi ý kiến bằng văn bản gửi đến các cơ quan có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của Nhân dân.

Ngoài ra, mới đây, Bộ Công an đề xuất cắt giảm thủ tục hành chính, tích hợp vào VNeID để phục vụ chính quyền 2 cấp. Bộ Công an cũng đề xuất Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp Bộ Công an và các bộ ngành hướng dẫn, đôn đốc bộ, ngành địa phương rà soát, công bố danh mục TTHC đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình...

Đối với phục vụ quản lý, xác thực tài khoản ngân hàng góp phần phòng, chống tội phạm, Bộ Công an đề xuất Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an nghiên cứu, ứng dụng Cổng ký số từ xa tập trung trên nền tảng định danh và xác thực điện tử VNeID để thực hiện ký điện tử hợp lệ các hợp đồng mở tài khoản, hợp đồng tín dụng, vay tiêu dùng, hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng thế chấp... mà không cần ký tay trực tiếp.

Bên cạnh đó, phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ KH&CN triển khai chiến dịch tổng rà soát tài khoản, sim điện thoại để tăng cường quản lý Nhà nước, phòng ngừa tội phạm lừa đảo trực tuyến.