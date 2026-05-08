Một thương hiệu chăm sóc mẹ và bé toàn cầu vừa tham chiến thị trường Việt Nam

Một thị trường đã định vị rõ phân khúc

Trước khi eufy Baby xuất hiện, riêng mảng máy hút sữa - sản phẩm trọng tâm của thương hiệu này - đã là một sân chơi chật chội. Các bà mẹ Việt từ nhiều năm nay đã quen với hàng loạt cái tên: Medela (Thụy Sỹ), Spectra (Hàn Quốc), Philips Avent (Hà Lan), Pigeon (Nhật Bản), Unimom (Hàn Quốc), Fatzbaby cho đến các thương hiệu nội như Likado.

Phía trên là phân khúc cao cấp với Medela và Spectra - hai thương hiệu gần như mặc định khi nhắc đến máy hút sữa "đáng đầu tư". Ở giữa là Philips Avent, Pigeon - những cái tên đã quá quen thuộc tại các bệnh viện sản. Phân khúc dễ tiếp cận hơn có Fatzbaby, Unimom, Real Bubee phủ rộng các sàn thương mại điện tử với mức giá vừa túi tiền. Cùng lúc đó, hành vi tiêu dùng của mẹ Việt đang dịch chuyển mạnh sang thương mại điện tử và các nội dung review trên TikTok, Facebook - người mua ngày càng khó tính hơn và sẵn sàng chi mạnh tay cho thiết bị thực sự thông minh.

Tay chơi mới đến với một dải sản phẩm khá dày

Mở màn cuộc đổ bộ, eufy Baby tung ra cùng lúc nhiều dòng sản phẩm: máy hút sữa không dây eufy S1 Pro, S1 và E20, máy rửa bình tiệt trùng eufy S1 Pro, camera giám sát em bé, bình hâm nóng sữa E10 và bình giữ lạnh sữa E10. Cách tung sản phẩm này cho thấy thương hiệu không định "thử nước" bằng một thiết bị đơn lẻ, mà muốn chiếm lĩnh nhiều khoảnh khắc trong ngày của một gia đình có con nhỏ ngay từ đầu.

Trọng tâm của lễ ra mắt là dải máy hút sữa không dây với công nghệ HeatFlow™ độc quyền - công nghệ làm ấm giúp dòng sữa chảy tốt hơn và giảm nguy cơ tắc tia sữa. Ở phân khúc cao cấp, eufy S1 Pro được trang bị hộp sạc từ tính, lực hút chuẩn y khoa lên đến 300 mmHg, kết nối ứng dụng eufy Baby và công nghệ OptiRhythm™ cá nhân hóa nhịp hút - thẳng tiến đối đầu với Medela và Spectra. eufy S1 là phiên bản gọn nhẹ hơn cho nhu cầu hằng ngày, còn eufy E20 nhắm tới phân khúc dễ tiếp cận - cạnh tranh trực tiếp với Fatzbaby, Unimom. Cách phân tầng này cho thấy thương hiệu muốn phủ rộng nhiều túi tiền ngay từ ngày đầu.

Bên cạnh máy hút sữa, máy rửa bình tiệt trùng eufy S1 Pro tích hợp rửa, tiệt trùng, sấy khô và lưu trữ trong một thiết bị. Camera giám sát em bé hỗ trợ theo dõi giấc ngủ của bé, trong khi bình hâm nóng sữa E10 và bình giữ lạnh sữa E10 giải quyết nhu cầu bảo quản sữa khi mẹ đi làm hoặc di chuyển.

Lợi thế của một tay chơi đến sau

Khác với các thương hiệu chuyên ngành khác, eufy Baby gia nhập thị trường với hai lợi thế đáng chú ý: một hệ sinh thái sản phẩm đồng bộ - công thức quen thuộc đã giúp Anker thành công ở các mảng khác - và một lượng người dùng sẵn có vốn đã quen với các thiết bị thông minh kết nối app của hệ sinh thái eufy. Đây là điểm mà các thương hiệu chuyên ngành lâu năm khó có được.

Tại Việt Nam, sản phẩm được phân phối qua Shopee, Lazada, TikTok Shop, website chính hãng cùng các đối tác bán lẻ được ủy quyền - đúng những kênh mà mẹ Việt đang dành nhiều thời gian mua sắm và xem review nhất hiện nay. Câu hỏi còn lại là một tay chơi mới với hệ sinh thái và tiềm lực công nghệ sẽ làm thay đổi bức tranh phân khúc thế nào - sẽ là chuyện đáng theo dõi trong 12-24 tháng tới.