Một thứ nhỏ bằng lỗ kim nhưng có thể gây ra những mối họa không tưởng, ai cũng có thể bị nhắm tới

Camera lỗ kim ngày nay không còn là "thiết bị công nghệ cao" như nhiều người vẫn tưởng. Chúng là mối đe dọa kỹ thuật số có thể ngay lập tức xâm phạm quyền riêng tư của bạn.

Thiết bị camera phổ biến có đường kính ống kính 0,2cm, khẩu độ nhỏ hơn 0,1cm, thậm chí có sản phẩm còn nhỏ hơn 2mm. Đây không phải là sự phóng đại hay khoa học viễn tưởng, mà là một sản phẩm thực tế đang lưu hành xung quanh chúng ta.

Nó có kích thước siêu nhỏ, nhưng có thể quay phim 4K, có khả năng nhìn ban đêm rõ nét, ghi âm đồng bộ và thậm chí có thể thực hiện nhận dạng khuôn mặt bằng AI.

Ai đang mua? Ai đang sử dụng?

Trước đây, mục đích thiết kế ban đầu của những thiết bị này xuất phát từ lý do chính đáng. Những chiếc camera siêu nhỏ đóng vai trò là công cụ điều tra bí mật của các lực lượng chức năng. Vấn đề nảy sinh khi sau này chúng tràn vào thị trường chợ đen, trở thành "con bò sữa" cho tội phạm.

Trên một số nền tảng mua sắm trực tuyến ở Trung Quốc, mọi người có thể dễ dàng tìm kiếm và đặt hàng bằng các thuật ngữ như "mô-đun ống kính ngụy trang" hoặc "máy ảnh thu nhỏ". Phần lớn, những thiết bị này được sử dụng cho mục đích theo dõi, nghe lén, thậm chí là tống tiền và phát tán bất hợp pháp.

Cảnh sát Trung Quốc đã phát hiện nhiều vụ việc liên quan đến khách sạn, nhà nghỉ, phòng thay đồ công cộng và thậm chí cả phòng khách nơi bạn bè tụ tập. Đáng ngại hơn, ngày càng có nhiều camera bí mật được trang bị mô-đun WiFi, cho phép truyền dữ liệu từ xa.

Đoạn phim được tải lên máy chủ theo thời gian thực và gửi lại cho người điều khiển mà không cần ai phải truyền tải thủ công. Điều này có nghĩa là người quay phim bạn thậm chí có thể không có mặt trong phòng.

Camera lỗ kim càng nhỏ thì rủi ro càng lớn. Đây không chỉ là một tiến bộ công nghệ mà còn là dấu hiệu cho thấy các phương thức phạm tội ngày càng tinh vi.

"Chuỗi ngành công nghiệp theo dõi" hình thành một vòng khép kín. Trong thời đại 4.0, thứ có giá trị nhất chính là thông tin.

Quyền riêng tư cá nhân là tài sản dữ liệu dễ bị bỏ qua nhất nhưng cũng có "giá trị giao dịch" lớn nhất và có khả năng phát tán các hành vi khiêu khích và đe dọa.

Làm thế nào để tránh bị quay lén?

Các chuyên gia an ninh mạng khuyên rằng nếu ai đó đang lưu trú tại khách sạn hoặc nhà khách, ngoài việc kiểm tra kỹ lưỡng các vật dụng đối diện giường và ghế sofa, bạn cũng nên chú ý đến các đầu báo khói trên trần nhà, máy điều hòa, phòng tắm và phòng thay đồ. Nếu không có thiết bị phát hiện chuyên nghiệp, bạn cũng có thể tải xuống một số phần mềm bảo mật chuyên dụng.

Tuy nhiên, loại ứng dụng này cũng có một số nhược điểm. Không phải tất cả camera ẩn đều kết nối Wi-Fi. Một số camera lưu trữ tạm thời hình ảnh trên thẻ nhớ và không truyền trực tiếp đến thiết bị đầu cuối. Trong trường hợp này, phần mềm chống phần mềm gián điệp không thể phát hiện ra.

Ngoài ra, bạn có thể áp dụng một số phương pháp thủ công khác.

Kiểm tra bằng mắt thường kết hợp với ánh sáng. Hãy bắt đầu bằng việc tắt hết đèn trong phòng, kéo kín rèm cửa để tạo môi trường tối hoàn toàn. Trong bóng tối, hãy quan sát kỹ lưỡng các góc khuất, từ trần nhà, tường, đến các vật dụng hàng ngày như đồng hồ treo tường, khói báo cháy, ổ cắm điện, gấu bông trang trí hay đèn ngủ. Tìm kiếm bất kỳ ánh sáng nhấp nháy nào, dù là màu đỏ hay xanh mờ – đó thường là dấu hiệu của đèn LED trên camera đang hoạt động. Phương pháp này đặc biệt hữu ích với camera có dây hoặc chạy pin, nhưng lưu ý rằng nó có thể bỏ lỡ những thiết bị không có đèn báo.

Hầu hết các camera quay lén sử dụng hồng ngoại để quay rõ nét trong bóng tối, và camera trước của nhiều điện thoại (như iPhone hoặc một số mẫu Android cũ) có khả năng "nhìn" thấy chúng dưới dạng đốm sáng tím, trắng hoặc xanh trên màn hình. Để thực hiện, bạn mở ứng dụng camera mặc định ở chế độ quay video hoặc chụp ảnh, tắt đèn phòng và quét chậm quanh không gian.

Song song bên cạnh đó, nếu phát bị quay lén, bạn nên lưu giữ bằng chứng bằng cách chụp ảnh hoặc quay video và báo ngay cho cảnh sát để truy cứu trách nhiệm đối với thủ phạm và người điều khiển.