Một thiếu tướng chỉ huy cuộc đột kích, phát hiện hơn 120.000 tuýp kem đánh răng, mỹ phẩm giả trị giá gần 5 tỷ đồng

Cơ quan chức năng Thái Lan vừa triệt phá một kho hàng chứa lượng lớn mỹ phẩm và kem đánh răng giả được cho là phân phối qua các nền tảng mua sắm trực tuyến với giá rẻ, thu giữ hơn 100.000 sản phẩm vi phạm.

Theo thông tin từ Consumer Protection Police Division, ngày 9/3 lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét một kho hàng tại huyện Khlong Luang, tỉnh Pathum Thani sau khi nhận được nhiều phản ánh từ người tiêu dùng về việc các sản phẩm chăm sóc cá nhân giả mạo được rao bán tràn lan trên mạng.

Chiến dịch do Thiếu tướng Kongkrit Lertsitthikul, chỉ huy Cục Cảnh sát Bảo vệ Người tiêu dùng, trực tiếp chỉ đạo. Trong quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc tên Junxiao đang làm nhiệm vụ trông coi kho hàng.

Kết quả khám xét cho thấy lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng 122.872 sản phẩm giả thuộc 10 loại hàng hóa khác nhau, với tổng giá trị thiệt hại ước tính hơn 6 triệu baht, tương đương gần 5 tỷ đồng.

Trong số này, mặt hàng bị làm giả nhiều nhất là kem đánh răng mang thương hiệu D.dent với khoảng 95.600 tuýp bị thu giữ. Ngoài ra, các sản phẩm giả khác gồm kem đánh răng Dentiste', sữa dưỡng thể và kem dưỡng da của Garnier, các sản phẩm chăm sóc da mang nhãn hiệu Yerpall cùng nhiều loại mỹ phẩm dán nhãn bằng tiếng nước ngoài nhưng không có số đăng ký hợp pháp.

Cơ quan chức năng cho biết đã phối hợp với các nhà sản xuất chính hãng để xác định đặc điểm nhận diện giữa hàng thật và hàng giả. Theo đó, các sản phẩm chính hãng sản xuất từ tháng 1/2026 trở đi có dấu hiệu nhận diện đặc biệt trên bao bì.

Cụ thể, bao bì sản phẩm thật có hình mờ của công ty trên lớp niêm phong nhựa, trong khi hàng giả không có tem chống giả này. Ngoài ra, khi quét mã QR trên sản phẩm giả, hệ thống chỉ hiển thị chữ “YAOGAO”, trong khi mã QR của sản phẩm chính hãng hiển thị đầy đủ chuỗi ký tự gồm cả chữ và số.

Một dấu hiệu khác là thời hạn sử dụng. Các sản phẩm chính hãng có hạn sử dụng ba năm kể từ ngày sản xuất, còn các sản phẩm giả chỉ ghi thời hạn hai năm.

Sau cuộc đột kích, lực lượng chức năng đã bàn giao người trông coi kho hàng cho cơ quan điều tra để tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến các hành vi buôn bán mỹ phẩm giả, phân phối mỹ phẩm chưa đăng ký và tàng trữ hàng hóa mang nhãn hiệu giả nhằm mục đích kinh doanh.

Theo quy định của pháp luật Thái Lan, các tội danh này có thể bị phạt tối đa bốn năm tù hoặc phạt tiền lên tới 400.000 baht.

Trung tướng Nattasak Chawanasai, Ủy viên Central Investigation Bureau, cảnh báo người tiêu dùng cần thận trọng khi mua các sản phẩm chăm sóc cá nhân trên mạng.

Theo ông, những sản phẩm như kem đánh răng hay mỹ phẩm tiếp xúc trực tiếp với cơ thể, nếu bị làm giả có thể chứa các hóa chất không đảm bảo an toàn, gây kích ứng, dị ứng nghiêm trọng hoặc tích tụ độc tố trong thời gian dài.