Một thị xã thu ngân sách bằng 11 tỉnh cộng lại

Thời gian gần đây, Thị xã Phú Mỹ nổi lên khi dự kiến sẽ đón được dự án trung tâm Logistics với trị giá lên tới 6,7 tỷ USD, có thể trở thành trung tâm logistics lớn nhất Việt Nam sau khi hoàn thành xây dựng. Thị xã này cũng đã được đề xuất lên Thành phố Phú Mỹ.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, căn cứ tiêu chuẩn của thành phố thuộc tỉnh, thị xã Phú Mỹ đạt 11/11 tiêu chuẩn thành lập thành phố Phú Mỹ.

Việc thành lập thành phố Phú Mỹ và các phường trực thuộc trên cơ sở nguyên trạng các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hiện hữu là phù hợp với quy định hiện nay. Đảm bảo đúng quy hoạch đã được phê duyệt theo quyết định số 1113/QĐ-TTg ngày 9/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2030 và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trong tỉnh.

Năm 2022, kinh tế Thị xã Phú Mỹ đã đạt được nhiều kết quả khởi sắc trên nhiều lĩnh vực.

Thị xã Phú Mỹ đóng góp quan trọng vào nguồn thu ngân sách tỉnh, với tổng thu ngân sách trên địa bàn là 30.625 tỷ đồng. Nếu so sánh tương quan với 63 tỉnh, thành trên cả nước thì Thị xã Phú Mỹ có số thu chỉ thấp hơn 12 tỉnh dẫn đầu, cao hơn Bắc Ninh, Thái Nguyên, Khánh Hòa...

Thu ngân sách Thị xã Phú Mỹ gần tương đương với tổng số thu của 11 tỉnh xếp cuối bảng (Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kon Tum, Đắk Nông, Ninh Thuận, Tuyên Quang, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng) cộng lại.

Thị xã này cũng đạt được kết quả tích cực về giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách tỉnh, ước thực hiện 796,381 tỷ đồng, đạt 98,65% nghị quyết, tăng 31% so cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách thị xã đảm bảo theo kế hoạch. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đạt hiệu quả cao.

Trong năm 2022, Thị xã Phú Mỹ đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa được quan tâm chú trọng, công tác an sinh xã hội được triển khai kịp thời, hiệu quả; công tác giảm nghèo vượt 83,75% chỉ tiêu tỉnh giao; thị xã hoàn thành sớm mục tiêu, kế hoạch giảm nghèo theo chuẩn quốc gia đến năm 2025; quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân.

Gần đây, Thị xã Phú Mỹ cũng trở thành một điểm đến đầu tư nước ngoài đáng chú ý khi được Công ty TNHH Hyosung Việt Nam (Tập đoàn Hyosung Hàn Quốc) đầu tư dự án nhà máy carbon với tổng vốn đầu tư khoảng 540 triệu USD tại khu công nghiệp Phú Mỹ 2.

Khu công nghiệp đáng chú ý khác là Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 trong năm 2023 đã thu hút được 38 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 72.000 tỷ đồng (hơn 2,65 tỷ USD). Trong đó có các tập đoàn lớn, đa ngành nghề đến từ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ...