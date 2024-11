Một thị xã được sáp nhập toàn bộ vào thành phố: 4 xã lên phường

Thành phố Vinh sẽ có 4 xã trở thành phường.

Nghị quyết trên quyết nghị nhập toàn bộ diện tích tự nhiên là 29,09 km 2 , quy mô dân số là 77.813 người của thị xã Cửa Lò và toàn bộ diện tích tự nhiên là 6,17 km 2 , quy mô dân số là 11.884 người của xã Nghi Xuân; toàn bộ diện tích tự nhiên là 6,12 km 2 , quy mô dân số là 10.409 người của xã Phúc Thọ; toàn bộ diện tích tự nhiên là 9,50 km 2 , quy mô dân số là 11.006 người của xã Nghi Thái và toàn bộ diện tích tự nhiên là 10,35 km 2 , quy mô dân số là 11.831 người của xã Nghi Phong thuộc huyện Nghi Lộc vào thành phố Vinh. Đồng thời, giải thể Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An có trách nhiệm kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An theo quy định của pháp luật. Nghị quyết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Vinh như sau: Thành lập phường Hưng Đông trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 6,42 km 2 và quy mô dân số là 17.784 người của xã Hưng Đông. Thành lập phường Hưng Lộc trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 6,72 km 2 và quy mô dân số là 26.321 người của xã Hưng Lộc. Thành lập phường Nghi Phú trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 6,47 km 2 và quy mô dân số là 25.032 người của xã Nghi Phú. Thành lập phường Nghi Đức trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 5,69 km 2 và quy mô dân số là 9.365 người của xã Nghi Đức. Đồng thời, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên là 0,50 km 2 , quy mô dân số là 8.692 người của phường Hồng Sơn vào phường Vinh Tân; nhập toàn bộ diện tích tự nhiên là 0,67 km 2 , quy mô dân số là 12.618 người của phường Đội Cung và toàn bộ diện tích tự nhiên là 0,87 km 2 , quy mô dân số là 13.713 người của phường Lê Mao vào phường Quang Trung.

