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Một thế lực "xả" 80.000 tỷ đồng cổ phiếu từ đầu năm, chuyên gia Dragon Capital chỉ ra tín hiệu đáng chú ý

Mai Chi
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Giai đoạn này được kỳ vọng tích cực hơn, đặc biệt khi thị trường Việt Nam đứng trước các mốc đáng chú ý liên quan đến FTSE và MSCI.

Tại Investor Day với chủ đề “Đầu tư khi có nhiều biến số”, trả lời câu hỏi về cơ hội đầu tư trong nửa cuối năm 2026, trong bối cảnh thị trường hướng tới nâng hạng và khối ngoại liên tục bán ròng, TS. Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Dragon Capital cho rằng có ba điểm đáng chú ý.

Thứ nhất, nội tại doanh nghiệp đang cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, bất chấp diễn biến tích cực này, khối ngoại vẫn bán ròng khoảng 80.000 tỷ đồng, với tốc độ tương đương, thậm chí nhanh hơn năm trước.

Trước đó, ông Tuấn từng kỳ vọng khối ngoại sẽ ngừng bán từ quý II, song thực tế dòng vốn này vẫn tiếp tục rút ra. Dù vậy, tốc độ bán ròng gần đây đã chậm lại, trong khi một số nhà đầu tư lớn nước ngoài bắt đầu quan tâm trở lại đến thị trường Việt Nam.

Theo ông Tuấn, nếu hoạt động bán ròng vẫn tiếp diễn, nhiều khả năng đây đã là giai đoạn cuối của nhóm nhà đầu tư bán cận biên, khi tỷ lệ nắm giữ của khối ngoại trên thị trường Việt Nam đã giảm mạnh từ khoảng 23% xuống còn khoảng 12%.

Cùng với đó, “cơn sóng AI” trên thị trường quốc tế cũng có thể đang tiến gần giai đoạn cuối trong 6-12 tháng tới. Vì vậy, thay vì đánh giá dòng vốn ngoại theo từng quý, ông Tuấn cho rằng nên nhìn trong khung thời gian khoảng 12 tháng. Giai đoạn này được kỳ vọng tích cực hơn, đặc biệt khi thị trường Việt Nam đứng trước các mốc đáng chú ý liên quan đến FTSE và MSCI.

“Đặc biệt mà khi MSCI sẽ nhận định về thị trường Việt Nam từ tháng 6 năm 2027, dòng tiền sẽ có thể chảy vào thị trường từ tháng 9 và tháng 3 năm sau”, ông Tuấn nói.

Trên nền tảng đó, chiến lược đầu tư được Dragon Capital ưu tiên là lựa chọn các doanh nghiệp lớn, thay vì tìm kiếm cơ hội ở nhóm cổ phiếu đầu cơ.

“Có lẽ là chúng ta nên chọn những doanh nghiệp to, lớn, bỏ tiền vào và chưa nên đi thẳng vào nhóm cổ phiếu đầu cơ. Và tôi vẫn khuyên các bạn đơn nhất là DCA”, ông Tuấn chia sẻ.

Tuy nhiên, cách phân bổ danh mục sẽ còn phụ thuộc đáng kể vào diễn biến lãi suất. Dragon Capital chuẩn bị cho hai kịch bản thay vì đưa ra một dự báo cố định.

Nếu lãi suất quay đầu giảm và duy trì xu hướng giảm bền bỉ khoảng 50-150 điểm cơ bản, quỹ sẽ tăng tỷ trọng vào các nhóm cổ phiếu nhạy cảm với lãi suất, đồng thời tăng tỷ trọng trên toàn thị trường.

Ngược lại, nếu lãi suất tiếp tục neo cao trong khi bức tranh về thuế chưa rõ ràng, chiến lược sẽ thận trọng hơn, tập trung vào những cổ phiếu có chất lượng tăng trưởng tốt và mức độ phòng thủ nhất định về mặt tiền mặt.

Với mặt bằng định giá hiện tại đã về vùng rẻ, ông Tuấn cho rằng nhà đầu tư có thể bắt đầu tích lũy, nhưng nên giải ngân có chọn lọc và ưu tiên những doanh nghiệp có tính chiến lược dài hạn, khả năng duy trì lợi nhuận bền vững. Trong bối cảnh còn nhiều biến số, DCA được đánh giá là phương pháp phù hợp hơn so với việc mua dàn trải hoặc chạy theo các cổ phiếu mang tính đầu cơ.

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