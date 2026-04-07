Một thế lực tung tiền "gom" hàng tấn vàng trong một ngày

Mai Chi |

Hoạt động mua vào của "cá mập" xuất hiện trong bối cảnh giá vàng thế giới điều chỉnh về quanh 4.647 USD/oz.

Theo cập nhật từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Shares đã mua ròng 3,43 tấn vàng trong ngày 6/4, nâng tổng lượng nắm giữ lên 1.054 tấn.

Hoạt động mua vào của "cá mập" xuất hiện trong bối cảnh giá vàng thế giới điều chỉnh về quanh 4.647 USD/oz và hiện dao động chủ yếu quanh vùng 4.643 USD/oz. Thị trường kim loại quý nhìn chung ổn định hơn khi nhà đầu tư chờ thêm tín hiệu từ diễn biến căng thẳng Mỹ - Iran, đặc biệt liên quan đến thời điểm mở lại eo biển Hormuz.

Giới phân tích cho rằng nếu xung đột kéo dài, giá dầu có thể tiếp tục leo thang do nguồn cung bị thắt chặt, qua đó làm gia tăng áp lực lạm phát. Điều này khiến các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có ít dư địa hơn để nới lỏng chính sách, thậm chí không loại trừ khả năng phải cân nhắc tăng lãi suất nếu giá năng lượng tiếp tục đi lên. Đây là yếu tố bất lợi đối với vàng.

Trong báo cáo Capital Market Outlook, bà Emily Avioli – Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia đầu tư tại Merrill nhận định rằng dù lạm phát gia tăng và căng thẳng địa chính trị leo thang, giá vàng lại giảm khoảng 16% kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát, thậm chí diễn biến cùng chiều với tài sản rủi ro thay vì đóng vai trò “trú ẩn an toàn”.

Theo bà, nhịp điều chỉnh này chủ yếu xuất phát từ yếu tố kỹ thuật sau giai đoạn tăng nóng, cùng áp lực chốt lời, lợi suất tăng và đồng USD mạnh lên, qua đó làm suy giảm sức hấp dẫn của kim loại quý trong ngắn hạn.

Dù vậy, vị chuyên gia nhấn mạnh các yếu tố hỗ trợ dài hạn của vàng vẫn được duy trì, bao gồm thâm hụt tài khóa lớn, xu hướng đa dạng hóa dự trữ của các ngân hàng trung ương và triển vọng suy yếu của đồng USD trong dài hạn. Khi rủi ro địa chính trị dần hạ nhiệt, các động lực này được kỳ vọng sẽ quay trở lại và hỗ trợ giá vàng.

Trên cơ sở đó, chuyên gia vẫn giữ quan điểm tích cực với vàng trong dài hạn, coi kim loại quý là công cụ đa dạng hóa quan trọng trong danh mục đầu tư.

