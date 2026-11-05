Một thế lực tung 123.000 tỷ “đỡ” thị trường chứng khoán Việt Nam từ đầu năm

Con số này gần bằng mức kỷ lục ghi nhận trong năm ngoái.

Trong bối cảnh khối ngoại miệt mài bán ròng, dòng tiền nội trở thành bệ đỡ giúp thị trường chứng khoán Việt Nam đứng vững và đi lên. Theo thống kê tính đến ngày 4/11, nhà đầu tư trong nước đã mua ròng hơn 123.000 tỷ đồng trên HoSE từ đầu năm 2026. Con số này chưa bao gồm tiền vào các đợt IPO, chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ.

Giá trị mua ròng sau hơn 10 tháng đã gần bằng cả năm 2025 trước đó. Cần phải nhấn mạnh rằng năm 2025 ghi nhận NĐT trong nước mua ròng kỷ lục từ trước đến nay. Với xu hướng hiện tại, dòng tiền nội được dự báo sẽ tiếp tục chi phối thị trường thời gian tới trong khi tỷ lệ sở hữu nước ngoài đang ở mức thấp kỷ lục (khoảng 11%).

Đáng chú ý, ngày 4/11, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã công bố phương án can thiệp thị trường ngoại tệ thông qua giao dịch hoán đổi USD/VND kỳ hạn 182 ngày, với quy mô tối đa 2 tỷ USD. Ngày giá trị giao dịch là 9/11/2026. Động thái hoán đổi ngoại tệ diễn ra trong bối cảnh NHNN triển khai nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ thanh khoản và giảm chi phí vốn cho hệ thống ngân hàng.

Trước đó, NHNN đã yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất huy động và cho vay, đồng thời có một loạt động thái điều chỉnh theo hướng nới lỏng các giới hạn đối với hệ thống ngân hàng. Đây được đánh giá là một tín hiệu tích cực có thể hỗ trợ dòng tiền nội tiếp tục chảy vào thị trường chứng khoán thời gian tới.

Bên cạnh đó, nếu lãi suất giảm theo đúng kỳ vọng, nhu cầu đòn bẩy margin có thể sẽ gia tăng trở thành một yếu tố khuếch đại dòng tiền nội. Theo thống kê, dư nợ margin vào cuối quý 3 vừa qua ước tính khoảng 440.000 tỷ đồng, tăng 5.000 tỷ sau một quý và là con số cao nhất trong lịch sử chứng khoán Việt Nam.

Tốc độ tăng có dấu hiệu chậm lại một phần do mặt bằng lãi suất cao và thị trường biến động không thật sự thuận lợi. Tuy nhiên, trạng thái này có thể sẽ thay đổi trong thời gian tới nếu lãi suất hạ nhiệt. Đây là một lực đỡ đáng kể cân lại sức ép từ khối ngoại bởi không phải lúc nào dòng tiền mới cũng sẵn sàng gia nhập thị trường.

Điều này có ý nghĩa quan trọng khi dòng vốn ngoại chưa có dấu hiệu đảo chiều trở lại trong ngắn hạn. Dù vậy, về mặt dài hạn, chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng sẽ sớm đón dòng vốn ngoại quy mô lớn có thể lên đến hàng tỷ USD từ các quỹ chủ động và thụ động chuyên đầu tư thị trường mới nổi. Vĩ mô ổn định, kinh tế tăng trưởng cao, định giá thị trường hấp dẫn là những lợi thế được đánh giá cao của thị trường Việt Nam.