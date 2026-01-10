Một thế lực bất ngờ "xả" gần 1.400 tỷ đồng cổ phiếu Việt Nam trong phiên cuối tuần, bán mạnh loạt mã ngân hàng

Thị trường chứng khoán mở cửa phiên cuối tuần 9/1 trong sắc xanh tăng điểm nhẹ. Diễn biến tích cực ở các nhóm như ngân hàng, dầu khí và “họ” Viettel đã giúp VN-Index giữ được cân bằng trước áp lực chốt lời chưa hạ nhiệt. Đóng cửa, VN-Index lên mức 1.867,9 điểm, tăng 12,34 điểm, tương đương 0,67%. Giao dịch khối ngoại cũng trở thành điểm cộng khi mua ròng 790 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK bán ròng 1.367 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại TCB với giá trị -436 tỷ đồng, tiếp theo là ACB (-352 tỷ), VCB (-260 tỷ), SHB (-193 tỷ) và KOS (-78 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như MBB (-63 tỷ), MSN (-24 tỷ), VNM (-22 tỷ), CTG (-16 tỷ) và TPB (-16 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, cổ phiếu STB được mua ròng mạnh nhất với giá trị 38 tỷ đồng. Theo sau là KDH (17 tỷ), E1VFVN30 (14 tỷ), FUEVFVND (13 tỷ), VHM (12 tỷ), FRT (12 tỷ), BID (11 tỷ), HDB (9 tỷ), MWG (9 tỷ) và CII (8 tỷ đồng).