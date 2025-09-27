Một thế hệ đang lặp lại sai lầm: Tuổi 35 nghĩ còn trẻ, quên mất quỹ dự phòng

1. Ảo giác an toàn ở tuổi 35

35 tuổi – độ tuổi được xem là “đỉnh cao sự nghiệp” với mức thu nhập ổn định, gia đình yên ấm. Nhưng đây cũng chính là lúc nhiều người chủ quan nhất.

Thu Hương (35 tuổi, TP.HCM) kể: “Tôi từng nghĩ còn trẻ, còn sức khỏe, công việc đang tốt thì không cần lo nhiều. Tiền kiếm được dùng để mua sắm, đi chơi, nuôi con. Ai ngờ năm ngoái chồng tôi mất việc, cả nhà lập tức rơi vào khủng hoảng tài chính vì không có khoản dự phòng nào”.

Câu chuyện của Hương không hiếm. Tâm lý “còn trẻ” đã khiến cả một thế hệ bỏ qua bước cơ bản nhất trong quản lý tài chính: Lập quỹ dự phòng.

2. Vì sao tuổi 35 dễ quên quỹ dự phòng?

- Thu nhập đang ổn: Khi có lương 20–30 triệu, nhiều người tin rằng “tháng nào cũng tiền về”, không nghĩ đến bất trắc.

- Gánh nặng gia đình trước mắt: Nhà cửa, con cái, hiếu hỉ… tiêu tốn hầu hết khoản tích lũy, nên chuyện để riêng một quỹ dự phòng bị gác lại.

- Chủ quan vào sức khỏe: 35 tuổi, ít ai nghĩ đến bệnh tật, tai nạn hay biến cố nghề nghiệp.

- Ảo giác “tôi khác mọi người”: Ai cũng nghĩ khó khăn sẽ xảy đến với người khác, không phải mình.

3. Khi biến cố xảy ra – con số biết nói

Một khảo sát nhỏ trên nhóm phụ nữ trung niên cho thấy:

- Hơn 60% thừa nhận chưa từng có quỹ dự phòng đúng nghĩa ở tuổi 30–40.

- Khoảng 45% chỉ có vài chục triệu trong sổ tiết kiệm, đủ xoay xở 1–2 tháng.

- Trong khi đó, chi phí sinh hoạt trung bình của một gia đình 4 người ở thành phố là 18 - 20 triệu/tháng.

Nghĩa là chỉ cần mất nguồn thu nhập chính 3 tháng, nhiều gia đình lập tức rơi vào cảnh vay mượn hoặc nợ nần.

4. Bài toán dự phòng cần bao nhiêu?

Theo nguyên tắc tài chính cá nhân: Quỹ dự phòng = 3 - 6 tháng chi phí sinh hoạt.

Ví dụ với một gia đình chi tiêu 20 triệu/tháng, quỹ dự phòng cần:

Thời gian dự phòng Số tiền cần (triệu đồng) 3 tháng 60 6 tháng 120 12 tháng 240

Khoản này nên gửi vào kênh an toàn, dễ rút như tiết kiệm ngân hàng, tài khoản linh hoạt, hoặc quỹ trái phiếu ngắn hạn. Không nên “ôm hết” vào bất động sản, vàng hay chứng khoán – vì khó rút khi cần gấp.

5. Một thế hệ đang lặp lại sai lầm

Thế hệ 9X hiện nay, đặc biệt ở tuổi 35, đang đi theo đúng vết xe đổ của thế hệ trước: mải lo cho hiện tại, ngại để dành cho tương lai. Khác biệt chỉ là chi tiêu ngày nay đa dạng và nhiều cám dỗ hơn – từ du lịch, công nghệ, đến phong cách sống hiện đại.

Hậu quả không chỉ là “thiếu tiền lúc cần”, mà còn tạo ra vòng xoáy căng thẳng tài chính: Mất việc → thiếu dự phòng → vay nóng → áp lực nợ → sức khỏe tinh thần sa sút.

6. Bài học rút ra cho tuổi 30 - 40

- Đừng đợi khủng hoảng mới nghĩ đến dự phòng: Quỹ dự phòng là điều phải làm song song với tiêu dùng và đầu tư.

- Bắt đầu nhỏ nhưng đều đặn: Chỉ cần 5 -10% thu nhập/tháng, sau 2 - 3 năm đã có khoản vững chắc.

- Tách biệt quỹ dự phòng: Không để lẫn với tiền tiêu hằng ngày, tránh xài nhầm.

- Đặt mục tiêu rõ ràng: Ví dụ, 100 triệu trong 2 năm tới – để có động lực và kỷ luật hơn.

7. Lời nhắn cuối

Chị Hương thở dài: “Nếu hồi 30 tuổi tôi để dành mỗi tháng 2 triệu, giờ đã có vài trăm triệu dự phòng. Cái giá của sự chủ quan ở tuổi 35 là cả gia đình lao đao. Tôi chỉ mong thế hệ sau đừng lặp lại sai lầm của chúng tôi”.

Kết

Tuổi 35 không còn trẻ để chủ quan, cũng chưa đủ già để thong thả. Đó là giai đoạn bản lề, nơi một quyết định nhỏ có thể quyết định cả 20 năm sau. Một thế hệ đã bỏ qua quỹ dự phòng, và cái giá đang hiện hữu. Sai lầm ấy không nên lặp lại thêm lần nữa.