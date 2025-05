Một thay đổi lớn khi sử dụng VNeID từ ngày 28/04/2025, người dân cần biết

Trong không khí cả nước hân hoan chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngành hàng không Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn khi triển khai thủ tục bay bằng công nghệ sinh trắc học tích hợp trên ứng dụng VNeID tại hai sân bay lớn nhất cả nước – Nội Bài (Hà Nội) và Tân Sơn Nhất (TP.HCM), bắt đầu từ ngày 28/4.

Đây là kết quả hợp tác giữa Bộ Công an, Cảng hàng không và các hãng bay, nhằm hiện đại hóa quy trình kiểm tra an ninh, nâng cao trải nghiệm không chạm cho hành khách.

Từ ngày 28/4, người dân có thể làm thủ tục bay bằng sinh trắc học trên ứng dụng VNeID dễ dàng tại hai sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất. (Nguồn: Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài - Noibai International Airport)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính từng trực tiếp nhấn nút khởi động dự án vào ngày 19/4 tại nhà ga T3 – sân bay Tân Sơn Nhất, thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực hàng không, hướng đến một nền kinh tế số hiệu quả và bền vững.

Với tính năng “Dịch vụ hàng không” mới trên ứng dụng VNeID, người dân có tài khoản định danh mức độ 2 có thể đặt vé, làm thủ tục bay, đi qua cửa an ninh và ra máy bay hoàn toàn bằng khuôn mặt, không cần xuất trình giấy tờ tùy thân như trước. Đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 và mùa hè cao điểm, công nghệ này giúp tiết kiệm hàng triệu giờ chờ đợi mỗi năm, giảm tải cho sân bay và nâng cao năng suất khai thác.

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết, hệ thống này giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục, giảm áp lực ở các khâu kiểm soát và mang lại trải nghiệm bay hiện đại hơn. Trong dịp lễ này, Nội Bài dự kiến phục vụ hơn 108.000 lượt khách mỗi ngày, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước, với ngày cao điểm nhất rơi vào 29/4.

Hành khách được khuyến nghị nâng cấp tài khoản VNeID lên mức 2, đồng thời cài đặt app của Vietnam Airlines hoặc Vietjet Air phiên bản mới nhất để đảm bảo đồng bộ dữ liệu. Nhà chức trách cũng nhấn mạnh người dân nên mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ để dự phòng trường hợp hệ thống sinh trắc học gặp trục trặc.

Trong thời gian đầu triển khai, các sân bay đã bố trí nhân viên hỗ trợ tại các cửa kiểm tra, khu vực soi chiếu và cổng ra máy bay nhằm hỗ trợ hành khách kịp thời. Về lâu dài, hệ thống sẽ tiếp tục được mở rộng và nâng cấp, hướng tới mô hình sân bay thông minh – một bước tiến tất yếu trong quá trình Việt Nam vươn lên trở thành trung tâm hàng không hàng đầu khu vực.

Cách làm thủ tục bay nhanh chóng bằng điện thoại, không cần giấy tờ

Fanpage Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài (Noibai International Airport) đăng tải hướng dẫn các bước làm thủ tục như sau:

1. Tại quầy làm thủ tục (check-in):

- Mở ứng dụng VNeID trên điện thoại cá nhân.

- Chọn Dịch vụ khác → Dịch vụ hàng không → Check-in online, thực hiện theo hướng dẫn.



2. Tại điểm kiểm tra an ninh:

- Đứng vào vị trí dấu chân đã đánh dấu, nhìn vào camera để hệ thống tự động nhận diện khuôn mặt.

- Sau khi xác thực thành công, cửa sẽ mở để hành khách tiếp tục vào khu vực soi chiếu an ninh.

3. Tại cửa ra tàu bay:

Thực hiện tương tự: Đứng đúng vị trí, nhìn vào camera, hệ thống xác thực và mở cửa để hành khách lên tàu bay không cần tiếp xúc với nhân viên.

Các điểm triển khai sinh trắc học tại Nội Bài:

- Kiểm tra an ninh: 3 làn tại khu C (gần đầu cánh A) và 2 làn tại sảnh E (gần khu kiểm tra an ninh truyền thống).

- Cửa ra tàu bay: từ cửa số 1 đến cửa số 15.

Khuyến cáo:

- Cập nhật VNeID lên mức độ 2 và dùng phiên bản mới nhất.

- Tải ứng dụng mới nhất của Vietnam Airlines hoặc Vietjet Air.

- Mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ để dự phòng trong trường hợp hệ thống trục trặc.



Để hỗ trợ hành khách, Cảng HKQT Nội Bài, các hãng hàng không đã bố trí lực lượng nhân viên túc trực tại các điểm thủ tục sinh trắc học để hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời. Cảng HKQT Nội Bài trân trọng kính mời quý hành khách trải nghiệm dịch vụ hiện đại này, chung tay thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực hàng không!

Huỳnh Duy