'Một thập kỷ thảm họa': Người dân Ấn Độ chuẩn bị đối mặt với cú sốc kinh tế

Theo tờ Financial Times (FT), các công ty nhiên liệu nhà nước của Ấn Độ đã tăng giá xăng và dầu diesel hai lần trong một tuần, khi Thủ tướng Narendra Modi nói rõ với 1,5 tỷ người dân nước này rằng ông không còn đủ sức bảo vệ họ khỏi những hậu quả kinh tế của Chiến tranh vùng Vịnh.

Đợt tăng giá mới nhất vào ngày 19/5 diễn ra sau khi ông Modi cảnh báo đại dịch Covid-19, các cuộc xung đột và khủng hoảng năng lượng đang tạo ra một "thập kỷ thảm họa" toàn cầu.

Chính phủ Ấn Độ đã chi mạnh tay để bảo vệ người dân khỏi những hậu quả của cuộc chiến do Mỹ - Israel phát động ở Iran bằng cách kiềm chế giá nhiên liệu và phân bón, tìm kiếm các nhà cung cấp dầu khí thay thế...

Tuy nhiên, các quan chức cấp cao hiện thừa nhận do xung đột vùng Vịnh có thể kéo dài, việc trợ cấp ở quy mô như vậy không còn khả thi. Mức tăng giá bán lẻ xăng và dầu diesel kết hợp dưới 4% là khiêm tốn nhưng mang tính biểu tượng. Giá nhiên liệu đã được giữ nguyên trong 4 năm trước khi đợt tăng giá đầu tiên diễn ra vào tuần trước.

Giờ đây, người dân Ấn Độ phải chuẩn bị cho một cú sốc kinh tế có thể sánh ngang với đại dịch Covid-19, một quan chức cấp cao của chính phủ giấu tên cho biết.

Thủ tướng Modi dự báo thời kỳ khó khăn đối với kinh tế Ấn Độ.

Trong bài phát biểu trước cộng đồng người Ấn Độ ở Hà Lan, Thủ tướng Modi có giọng điệu gần như mang tính tận thế, cảnh báo nếu không hành động ngay lập tức để giải quyết thập kỷ thảm họa, "những thành quả đạt được trong nhiều năm gần đây sẽ bị xóa bỏ và một phần lớn dân số sẽ rơi trở lại vào cảnh nghèo đói".

Đầu tháng này, ông Modi đã kêu gọi người dân Ấn Độ tiết kiệm nhiên liệu bằng cách làm việc tại nhà và sử dụng phương tiện giao thông công cộng, tạm dừng mua vàng không cần thiết và tránh đi du lịch nước ngoài vào các dịp lễ hay đám cưới.

Giới chuyên gia tin rằng ông Modi về cơ bản đang đặt nền móng cho thời kỳ không mấy vui vẻ sắp tới đối với người dân của quốc gia khổng lồ châu Á này. Ngoài giá nhiên liệu tăng cao, chính phủ đã tăng thuế nhập khẩu đối với vàng và bạc - những mặt hàng phổ biến ở Ấn Độ.

Một trong những mối quan ngại lớn của chính phủ là sự suy yếu của đồng rupee - một trong những đồng tiền hoạt động kém nhất ở châu Á năm nay. Nó đã suy yếu ngay cả trước khi chiến tranh Iran nổ ra, khi các nhà đầu tư có cái nhìn tiêu cực về cổ phiếu Ấn Độ. Các nhà phân tích tin rằng đồng rupee hiện đang hướng tới thời kỳ khó khăn.