Một thập kỷ “kiên trì phụng sự” của HEINEKEN Việt Nam được vinh danh tại Human Act Prize 2025

Human Act Prize (Giải thưởng Hành động vì cộng đồng) là giải thưởng cấp quốc gia, do Báo Nhân Dân chủ trì phối hợp cùng Công ty cổ phần VCCorp tổ chức thường niên. Năm nay, với chủ đề "Kiên trì phụng sự", Giải thưởng tìm kiếm và vinh danh những cá nhân, tổ chức có hành trình bền bỉ vì cộng đồng, kiên định nuôi dưỡng giá trị nhân văn trong xã hội, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái và phát triển bền vững trong cộng đồng.

Tại Gala trao giải Human Act Prize 2025 diễn ra ngày 16/12, HEINEKEN Việt Nam là một trong những doanh nghiệp được vinh danh, ghi nhận nỗ lực kiên trì trong việc triển khai dự án "Bảo Tồn Nguồn Nước". Đây là sáng kiến cốt lõi trong chiến lược phát triển bền vững "Vì Một Việt Nam Tốt Đẹp Hơn", hướng tới việc giải quyết thách thức về khan hiếm và suy giảm nguồn nước tại các khu vực chịu nhiều áp lực từ biến đổi khí hậu và nhu cầu sử dụng gia tăng.

Dự án được triển khai với tham vọng bù hoàn 100% lượng nước sử dụng trong sản xuất tại các khu vực khan hiếm nước vào năm 2030, cho thấy cách HEINEKEN Việt Nam lựa chọn con đường phát triển dài hạn, gắn hoạt động sản xuất với trách nhiệm bảo vệ tài nguyên và lợi ích cộng đồng.

HEINEKEN Việt Nam cam kết "kiên trì phụng sự" thông qua việc thiết lập chiến lược bảo tồn nguồn nước toàn diện, tiên phong.

Bắt đầu từ năm 2012 với chương trình nước sạch cộng đồng "1 Phút Tiết Kiệm Triệu Niềm Vui", dự án từng bước mở rộng thông qua mô hình hợp tác công – tư cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và WWF Việt Nam. Thông qua dự án, HEINEKEN Việt Nam triển khai các chương trình bảo vệ lưu vực sông, phục hồi rừng và sinh cảnh tự nhiên nhằm tăng khả năng giữ nước, đồng thời thực hiện các giải pháp bù hoàn lượng nước đã sử dụng bằng cách bổ sung nước trở lại các khu vực khan hiếm, kết hợp hỗ trợ cộng đồng địa phương tiếp cận nguồn nước sạch một cách bền vững. Dự án được triển khai tại ba lưu vực sông trọng điểm của Việt Nam, bao gồm sông Hồng, sông Đồng Nai và sông Tiền.

Điểm nổi bật của dự án là sự chuyển đổi tư duy trong cách xây dựng chiến lược và triển khai các sáng kiến cốt lõi: từ việc chỉ tập trung vào hiệu suất và tuần hoàn nước bên trong nhà máy sang việc quản trị nước dựa trên quy mô lưu vực sông và tích hợp sâu rộng các giải pháp kỹ thuật, sinh thái và cộng đồng, qua đó biến thách thức thành động lực cùng chung tay hành động vì an ninh nguồn nước tại Việt Nam.

Dự án được theo đuổi một cách kiên trì bởi doanh nghiệp xem phát triển bền vững vừa là trách nhiệm, vừa là động lực cho phát triển dài hạn.

Sau hơn một thập kỷ kiên trì triển khai, HEINEKEN Việt Nam đã đạt cột mốc cân bằng nước tại lưu vực sông Tiền sớm hơn 5 năm so với kế hoạch, mỗi năm hoàn trả hơn 690 triệu lít nước cho thiên nhiên, đồng thời tạo nền tảng để nhân rộng mô hình bảo tồn nguồn nước dựa trên hợp tác đa bên.

Không dừng lại ở khía cạnh môi trường, sáng kiến bảo tồn nguồn nước của HEINEKEN Việt Nam còn tạo ra những tác động xã hội rõ rệt, cải thiện đời sống của người dân Việt Nam, đặc biệt tại các khu vực còn nhiều khó khăn trong tiếp cận nước sạch.

Tại tỉnh Đồng Nai, dự án đã cấp nước sạch cho 937 hộ dân, đồng thời hỗ trợ 2,6 triệu viên Aquatab nhằm cải thiện chất lượng nước sinh hoạt. Bên cạnh đó, 20 túi trữ nước mưa dung tích 15m³ được trao tặng, giúp người dân chủ động hơn trong việc tích trữ và sử dụng nước, nhất là trong mùa khô.

Dự án "Bảo Tồn Nguồn Nước" của HEINEKEN Việt Nam đã tạo tác động sâu rộng đến môi trường và đời sống của bà con Việt Nam.

Đáng chú ý, dự án còn triển khai các chương trình hỗ trợ sinh kế gắn với sử dụng nước bền vững. Cụ thể, tính đến nay, 5.621 hộ gia đình đã hưởng lợi từ dự án, trong đó 180 hộ có sinh kế bền vững trực tiếp. Những con số này phản ánh rõ nét cách mà một sáng kiến môi trường, khi được triển khai bài bản và kiên trì, có thể tạo ra giá trị kinh tế – xã hội lâu dài cho cộng đồng địa phương.

Dự án "Bảo Tồn Nguồn Nước" của HEINEKEN Việt Nam được vinh danh tại Human Act Prize 2025 là sự khẳng định mạnh mẽ vai trò của doanh nghiệp trong hành trình phát triển bền vững của đất nước. Trong thời gian tới, HEINEKEN Việt Nam cam kết tiếp tục nhân rộng mô hình đến các khu vực khan hiếm nước, đồng thời sớm hoàn thành các dự án trọng điểm tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn (Sông Hồng) và Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai (Sông Đồng Nai), kiên trì bảo vệ mạch sống của tương lai.