Một thành phố trực thuộc Trung ương ghi nhận GRDP quý I/2025 tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay

Cụ thể, báo cáo của UBND Thành phố cho biết, trong lĩnh vực du lịch, tính riêng tháng 3/2025, lượng khách ước đạt 557,9 nghìn lượt, tăng 78% so với cùng kỳ; doanh thu từ du lịch ước đạt 1.043,4 tỷ đồng, tăng 81,2%. Từ đầu năm đến nay, lượng khách du lịch ước đạt 1.447 nghìn lượt, tăng 62,3% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế ước đạt 666 nghìn lượt, tăng 49,1%; doanh thu từ du lịch ước đạt 2.612,5 tỷ đồng, tăng 52,7% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước Quý I ước đạt 3.520 tỷ đồng, bằng 28,5% dự toán, bằng 22% so với chỉ tiêu phấn đấu và tăng 28% so với cùng kỳ; trong đó: Thu nội địa ước đạt 3.232 tỷ đồng, bằng 28,6% dự toán, bằng 22,4% so với chỉ tiêu phấn đấu và tăng 26% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 287 tỷ đồng, bằng 27,4% dự toán, và tăng 55,4% so với cùng kỳ; thu viện trợ, huy động đóng góp 1,5 tỷ đồng, bằng 21,9% dự toán, bằng 23,1% so với chỉ tiêu phấn đấu và giảm 16,7% so với cùng kỳ.

Chi ngân sách nhà nước ước đạt hơn 2.097 tỷ đồng, bằng 13,6% dự toán; trong đó: Chi đầu tư phát triển 325 tỷ đồng, bằng 7,5% dự toán; chi thường xuyên đạt 1.772 tỷ đồng, bằng 16,5% dự toán.

Về tình hình thu hút đầu tư, báo cúa của UBND thành phố cho biết, tính đến 25/3/2025, có 176 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 1.032,8 tỷ đồng, giảm 14% về số lượng và giảm 12% về vốn so với cùng kỳ; số doanh nghiệp hoạt động trở lại 135 doanh nghiệp, tăng 8 doanh nghiệp, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngưng hoạt động là 465 doanh nghiệp, tăng 74 doanh nghiệp; giải thể tự nguyện 28 doanh nghiệp, giảm 10 doanh nghiệp. Tập trung hỗ trợ chuyển đổi cho gần 6.000 doanh nghiệp đăng ký thay đổi địa danh theo Nghị quyết 175/2024/QH15 của Quốc hội.

Bên cạnh đó, thành phố cũng đã cấp phép cho 9 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư 736,2 tỷ đồng. Trong đó, có 5 dự án FDI với vốn đăng ký 11,78 triệu USD, tương đương 294,5 tỷ đồng).

Cụ thể, trong địa bàn Khu kinh tế, khu công nghiệp cấp mới 5 dự án với tổng vốn đăng ký là 385,3 tỷ đồng (trong đó, có 3 dự án FDI với vốn đăng ký 8,7 triệu USD, tương đương 219,3 tỷ đồng). Ngoài địa bàn Khu kinh tế, khu công nghiệp cấp 4 dự án với tổng vốn đăng ký 350,9 tỷ đồng (trong đó, có 2 dự án FDI với vốn đăng ký 3 triệu USD, tương đương 75,2 tỷ đồng); Ngoài ra, điều chỉnh tăng vốn 02 dự án với tổng vốn tăng thêm 21.207 tỷ đồng.

Cũng trong thời gian này, thành phố đã tổ chức khởi công các dự án đầu tư nhân dịp chào mừng giải phóng TP Huế (Nhà máy chế biến cát thạch anh công nghệ cao Creanza; Nhà máy sản xuất kính hoa tiêu trắng Đạt Phương; Nhà ở xã hội tại khu đất XH1 – khu C, đô thị An Vân Dương; khối nhà XH1,XH4 thuộc khu nhà ở xã hội – Chung cư ÕH1, khu phức hợp Thuỷ Vân giai đoạn 2; Trung tâm Logistics Chân Mây)...

Theo Nghị quyết số 175/2024/QH15 của Quốc hội, từ năm 2025, Thành phố Huế sẽ trở thành thành phố trực thuộc trung ương trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 4.947,11 km2 và quy mô dân số là 1.236.393 người của tỉnh Thừa Thiên Huế. Thành phố Huế giáp thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Trị; nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào và Biển Đông.