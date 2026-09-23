Một thành phố ở Việt Nam đang làm điều chưa từng có: Cuộc hợp lực quy mô lớn vì 1.700 trẻ em vùng cao

Ở thành phố ven biển trực thuộc Trung ương với hơn 3 triệu dân này, một cuộc hợp lực quy mô đang được triển khai để mang đến những thay đổi thiết thực cho hàng nghìn trẻ em vùng sâu, vùng xa.

Chương trình “Trăng sáng muôn nơi - Vầng trăng chiến sĩ” do Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố Đà Nẵng chỉ đạo, phối hợp triển khai cùng Thành đoàn Đà Nẵng, Công ty Cổ phần VCCorp, Tổ chức Tác động Xã hội (Social Impact) và Chương trình Thiện Nhân và Những người bạn.

Diễn ra ngày 23/9 tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú TH & THCS Tây Giang, chương trình mang Trung thu đến với hơn 1.700 trẻ em vùng cao, đồng thời triển khai nhiều công trình và hoạt động thiết thực tại địa phương.

Đằng sau những phần quà và ánh đèn Trung thu là sự huy động nguồn lực ở quy mô hiếm có, từ sự chỉ đạo của Thành ủy Đà Nẵng đến lực lượng vũ trang, Thành đoàn và các đơn vị đồng hành.

Vượt qua những cung đường đèo và những trận mưa rừng, hành trình ấy không dừng lại ở một đêm hội, mà hướng tới những thay đổi có thể ở lại lâu hơn với trẻ em Tây Giang.

Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ từ lãnh đạo thành phố và những người trực tiếp tham gia chương trình về lý do khiến một cuộc hợp lực lớn như vậy được dành cho 1.700 em nhỏ nơi rẻo cao.

Đêm Trung thu với gần 5.000 điều ước và cuộc hợp lực bắt đầu từ người lính

Với Đại tá Nguyễn Tấn Tuân – Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, chương trình bắt đầu từ một điều rất gần gũi với người lính: nhiều năm gắn bó với vùng biên giới giáp Lào, vùng sâu, vùng xa khiến cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ những thiếu thốn và cả những mong ước rất đỗi giản dị của trẻ em miền núi.

Từ mong muốn “làm một điều gì đó” cho các em mỗi mùa Trung thu, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã gặp được những người đồng hành cùng chung ý chí. Một chương trình ban đầu hướng về trẻ em Tây Giang dần trở thành cuộc hợp lực của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội.

“Không chỉ huy động lực lượng, phương tiện, bảo đảm an ninh, y tế trên hành trình hơn 125 km lên vùng cao, những người lính còn cùng các đơn vị khảo sát, lắng nghe gần 5.000 điều ước của trẻ em để tìm cách biến một phần trong số đó thành hiện thực", Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng nói.

Vì thế, với Đại tá Nguyễn Tấn Tuân, “Trăng sáng muôn nơi - Vầng trăng chiến sĩ” không chỉ là một đêm Trung thu. Đằng sau những ánh đèn là một “mệnh lệnh từ trái tim” và một mong muốn dài hơn: tiếp tục đồng hành với trẻ em ở những mái trường xa xôi, kể cả ngoài phạm vi thành phố Đà Nẵng.

Thành đoàn Đà Nẵng và ước muốn thu hẹp khoảng cách cho trẻ em vùng cao

Với anh Lê Công Hùng – Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, giá trị của chương trình không chỉ nằm ở một ngày hội đông vui hay những phần quà được trao tận tay trẻ nhỏ.

Trong quá trình trực tiếp tổ chức các hoạt động vui chơi, chăm lo đời sống và phối hợp cùng các sở, ban, ngành, doanh nghiệp, cán bộ Đoàn càng nhìn rõ những khó khăn mà trẻ em vùng cao đang phải đối diện: đường đến trường xa, thời tiết khắc nghiệt, điều kiện học tập, sinh hoạt và cơ hội tiếp cận các hoạt động dành cho thiếu nhi vẫn còn khoảng cách đáng kể so với khu vực trung tâm.

“Những công trình và hoạt động như “Trăng sáng muôn nơi - Vầng trăng chiến sĩ” được kỳ vọng không chỉ mang lại niềm vui trong một mùa Trung thu, mà còn góp phần cải thiện cả thể chất, tinh thần và điều kiện học tập cho các em.”

Theo Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, đây cũng là một mô hình cần tiếp tục được đầu tư, mở rộng tới những địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa khác trong những năm tới, để việc chăm lo cho trẻ em khó khăn trở thành một hành trình lâu dài thay vì một hoạt động theo thời điểm.