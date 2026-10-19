Một thành phố ở châu Á sắp trở thành đô thị 'siêu già'

Trước áp lực dân số già ngày càng lớn, thành phố này đang đẩy mạnh các giải pháp nhằm ứng phó với những thách thức kinh tế – xã hội trong dài hạn.

Theo Beijing Daily, Trung Quốc đang đưa quy hoạch dân số trở thành một trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế, trong bối cảnh tốc độ già hóa dân số ngày càng nhanh. Thủ đô Bắc Kinh được dự báo có thể trở thành đô thị “siêu già hóa” vào năm 2035, khi cứ 3 cư dân sẽ có 1 người từ 60 tuổi trở lên.

Tính đến cuối năm 2025, Bắc Kinh có khoảng 5,29 triệu cư dân thường trú từ 60 tuổi trở lên, chiếm gần 1/4 tổng dân số thành phố. Trước xu hướng này, chính quyền thủ đô đang đẩy mạnh các chính sách nhằm mở rộng mạng lưới chăm sóc người cao tuổi và giảm áp lực từ quá trình già hóa.

Tháng 1 vừa qua, Bắc Kinh ban hành quy định pháp lý toàn diện đầu tiên ở cấp địa phương về dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Qua đó, thành phố trở thành địa phương đầu tiên tại Trung Quốc luật hóa mạng lưới chăm sóc người cao tuổi 3 cấp, gồm quận/huyện, phường/xã và cộng đồng dân cư, thôn xóm.

Song song với việc hoàn thiện khung pháp lý, Bắc Kinh duy trì điều chỉnh tăng lương hưu cơ bản hằng năm cho người dân thành thị và nông thôn, đồng thời xây dựng hệ thống trợ cấp, phụ cấp dành cho dịch vụ chăm sóc người cao tuổi.

Trong năm 2025, thành phố đã chi khoảng 3,51 tỷ nhân dân tệ, tương đương 525 triệu USD, cho các khoản trợ cấp này, với gần 12 triệu lượt thụ hưởng. Các đối tượng được hỗ trợ gồm người cao tuổi có hoàn cảnh tài chính khó khăn, người mất khả năng tự chăm sóc và người cao tuổi sống thọ.

Bắc Kinh cũng thúc đẩy kết hợp phát triển dịch vụ chăm sóc người cao tuổi với các ngành công nghiệp liên quan. Thành phố hiện có 620 cơ sở chăm sóc người cao tuổi đã đăng ký, 168 trung tâm chăm sóc cấp khu vực và hơn 1.500 trạm chăm sóc tại cộng đồng, cung cấp tổng cộng khoảng 155.000 giường.

Trước tốc độ già hóa ngày càng nhanh, chính quyền ưu tiên hỗ trợ nhóm người cao tuổi nhất thông qua các dịch vụ ưu đãi, miễn giảm chi phí, thăm hỏi định kỳ và hỗ trợ khẩn cấp.

Do phần lớn người cao tuổi có nguyện vọng sống tại nhà khi về già, Bắc Kinh đang tiếp tục hoàn thiện mạng lưới dịch vụ chăm sóc trong phạm vi “bán kính 15 phút”, nhằm giúp người dân tiếp cận các dịch vụ thiết yếu ngay tại nơi sinh sống.

Hiện thành phố có gần 3.000 điểm cung cấp bữa ăn đã đăng ký dành cho người cao tuổi, phủ sóng 90% cộng đồng dân cư ở cả khu vực thành thị và nông thôn. Trong 3 năm tới, Bắc Kinh dự kiến bổ sung 30.000 giường chăm sóc người cao tuổi tại nhà.

Không chỉ riêng Bắc Kinh, Trung Quốc cũng đang chịu sức ép ngày càng lớn từ xu hướng suy giảm dân số và già hóa. Dân số nước này bắt đầu giảm từ năm 2022. Theo số liệu thống kê chính thức, đến cuối năm 2025, Trung Quốc có hơn 323 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm khoảng 23% tổng dân số.

Nhu cầu chăm sóc gia tăng đối với người cao tuổi khuyết tật, mắc chứng sa sút trí tuệ hoặc sống đơn độc đang tạo thêm áp lực lên hệ thống dịch vụ an sinh.

Trong khi đó, già hóa dân số cũng khiến mục tiêu thúc đẩy tiêu dùng nội địa và kiểm soát nợ công của chính phủ Trung Quốc trở nên khó khăn hơn. Hàng trăm triệu người dự kiến rời khỏi lực lượng lao động trong những năm tới, trong khi các quỹ hưu trí vốn đã chịu nhiều sức ép.

Theo Global Times