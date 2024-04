Đông Hà (Quảng Trị) ghi nhận nhiệt độ kỷ lục

Ngày 28/4, trên khắp cả nước ghi nhận thời tiết nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 38-41 độ (nhiệt độ đo trong lều quan trắc), có nơi trên 41 độ như: Yên Châu (Sơn La) 41,8 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 42,4 độ, Đồng Hới (Quảng Bình) 42,0 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 43,2 độ, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 41,0 độ,...

Đáng chú ý, tại Đông Hà (Quảng Trị) ghi nhận mức nhiệt lên tới 43,2 độ C - xác lập ngày nắng nóng nhất từ đầu năm 2024 đến nay. Đây là nhiệt độ trong lều khí tượng, nhiệt độ ngoài trời có thể cao hơn đến 4 độ C, tức là có thể lên tới trên 47 độ C.

Nhiệt độ tại TP Đông Hà ngày 28/4 chỉ kém kỷ lục nhiệt độ Việt Nam đúng 1 độ C được xác lập tại Tương Dương (Nghệ An) là 44,2 độ C vào ngày 7/5/2023. Mức nhiệt tại Tương Dương trước đó đã đánh bật giá trị kỷ lục 43,4 độ C tại Hương Khê (Hà Tĩnh) ngày 20/4/2019.

Dự báo trong các ngày 29-30/4 TP Đông Hà tiếp tục có nắng nóng đặc biệt gay gắt, có thể kỷ lục nhiệt độ mới của Việt Nam sẽ được xác lập.

"Khả năng rất cao kỷ lục về nhiệt độ sẽ bị phá vỡ trong đợt nóng này", TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết trên báo Sức khoẻ & Đời sống. TS Huy dự báo lần đầu tiên nước ta có thể ghi nhận nhiệt độ đo trong lều khí tượng lên đến 45 độ C trong ngày 30/4.

Về diễn biến mùa hè năm nay, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia chia sẻ trên báo Lao Động rằng nắng nóng sẽ mở rộng ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ vào tháng 4-6. Trong tháng 7-8 cần đề phòng xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt ở Bắc Bộ và Trung Bộ.

Đông Hà (Quảng Trị) nằm trong top 3 vùng nắng nóng nhất cả nước

Những con số ở trên là những dữ liệu cho thấy mùa nắng nóng ở Việt Nam đã khởi động sớm với nền nhiệt ở mức rất cao. Do tác động của El Nino, trên phạm vi toàn quốc nhiệt độ trung bình tháng 4, tháng 5 này sẽ phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 1-2 độ C, có nơi cao hơn.

Tương Dương, Hương Khê và TP Đông Hà là ba nơi nắng nóng gay gắt nhất cả nước. Cách nhau hàng trăm km, song ba huyện thị trên lại chung hình thái khí hậu nắng nóng khắc nghiệt. Vào mùa hè, nhiệt độ các khu vực này luôn từ 35 độ C trở lên, kéo dài thành đợt.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết trên báo VnExpress rằng, các điểm nắng nóng nhất cả nước đều nằm ở vùng núi phía Tây miền Trung, nơi chịu tác động mạnh nhất của vùng thấp nóng phía Tây và hiệu hứng gió phơn.

Trong ba huyện thị, TP Đông Hà có số ngày nắng nhiều nhất năm. Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Trị thống kê năm 1992 thành phố nóng tới 112 ngày, trong khi trung bình số ngày nóng từ năm 1990 đến nay là 71 mỗi năm. Nhiệt độ cao nhất ngày 24/4/1980 là 42,1 độ C. Từ năm 1990 đến nay, 10 giá trị nhiệt độ cao nhất trong ngưỡng 41 đến 42 độ C rơi vào các năm 1992, 2015, 2016, 2019.

Thành phố Đông Hà là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh Quảng Trị, nằm trên giao lộ của quốc lộ 1A nối Thủ đô Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh và hệ thống đường xuyên Á theo hướng Đông Tây nối Thái Lan, Lào, Myanmar với các nước trong khu vực.

Toàn thành phố có 9 phường, dân số đến năm 2009 là 82.331 người. Tổng diện tích đất tự nhiên: 7.255,44 ha. Tháng 12/2005, Đông Hà đã được Bộ Xây dựng ra quyết định công nhận là đô thị loại III. Tháng 8/2009, Đông Hà đã được Chính phủ ra Nghị quyết công nhận thành phố thuộc tỉnh.



