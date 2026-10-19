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Một tháng, hơn 900 học sinh ở TPHCM vi phạm giao thông

Nguyễn Dũng
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Chỉ trong tháng 9/2026, lực lượng CSGT TPHCM đã lập biên bản hơn 900 trường hợp học sinh vi phạm giao thông, trong đó có 454 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 321 trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện.

Ngày 19/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT, Công an TPHCM), cho biết trong đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp đầu năm học mới, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản hơn 900 trường hợp học sinh vi phạm giao thông chỉ trong tháng 9/2026.

- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng vào trường kiểm tra xe máy học sinh.

Đáng chú ý, hai nhóm lỗi phổ biến là không đội mũ bảo hiểm với 454 trường hợp và điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi theo quy định với 321 trường hợp. Số còn lại ở các lỗi vi phạm khác nhau.

Đây là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt đối với học sinh ở độ tuổi chưa có đầy đủ kỹ năng và kinh nghiệm xử lý các tình huống bất ngờ trên đường.

Kiểm tra các bãi giữ xe quanh trường học

Theo Phòng CSGT, trong tháng cao điểm, các đội, trạm trực thuộc đã tăng cường tuần tra, kiểm soát tại những tuyến đường và khu vực trọng điểm quanh trường học, nhất là vào thời điểm học sinh đến trường và tan học.

Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra các hành vi có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó có việc không đội mũ bảo hiểm và điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện.

Không chỉ tăng cường tuần tra trên đường, lực lượng CSGT còn phối hợp công an cấp xã và các đơn vị liên quan kiểm tra hoạt động của những bãi giữ xe trong và xung quanh khu vực trường học.

- Ảnh 2.

CSGT tuyên truyền cho học sinh về an toàn giao thông.

Việc kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn tình trạng học sinh sử dụng phương tiện không đúng quy định, đặc biệt là trường hợp chưa đủ tuổi nhưng vẫn điều khiển xe đến trường.

Xử lý trách nhiệm phụ huynh giao xe cho con chưa đủ tuổi

Theo Phòng CSGT Công an TPHCM, thời gian tới, lực lượng CSGT và công an cấp xã tiếp tục duy trì các tổ công tác tại khu vực cổng trường vào giờ cao điểm để phân luồng, kiểm soát và xử lý vi phạm.

Đối với những trường hợp học sinh vi phạm, cơ quan chức năng sẽ gửi thông báo về nhà trường để phối hợp giáo dục, kiểm điểm phù hợp.

Đặc biệt, lực lượng CSGT sẽ làm rõ trách nhiệm, kiên quyết xử lý phụ huynh và chủ phương tiện giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển theo quy định.

Theo Phòng CSGT, việc bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà cần có sự phối hợp chặt chẽ từ gia đình, nhà trường và ý thức tự giác của học sinh.

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Tags

học sinh

giao thông

mũ bảo hiểm

an toàn giao thông

báo Tiền Phong

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