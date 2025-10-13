Một tàu ngầm Nga bất ngờ nổi lên ngoài khơi bờ biển Pháp

Các chuyên gia quân sự NATO đã phát hiện một tàu ngầm Nga ngoài khơi bờ biển Pháp, cụ thể là ở eo biển Manche, Bộ Tư lệnh Hàng hải của liên minh đưa tin qua nền tảng truyền thông xã hội X.

Truyền thông phương Tây trích dẫn nguồn tin tình báo tuyên bố con tàu buộc phải nổi lên do sự cố kỹ thuật, cụ thể là hư hỏng hệ thống nhiên liệu được cho là đã dẫn đến rò rỉ trực tiếp dầu diesel vào khoang chứa.

Báo cáo nói trên đã làm dấy lên lo ngại tại các thủ đô châu Âu, nơi sự cố tàu ngầm được coi là mối đe dọa tiềm tàng đối với hoạt động hàng hải.

Tuy nhiên đại diện Hạm đội Biển Đen của Nga đã bác bỏ hoàn toàn giả thuyết về sự cố. Họ tuyên bố rằng hoạt động của con tàu khi ở trên mặt nước diễn ra đúng theo kế hoạch và tuân thủ luật pháp hàng hải quốc tế.

"Theo quy định hàng hải quốc tế, tàu ngầm chỉ được phép di chuyển qua eo biển Manche trong tình trạng nổi trên mặt nước", nguồn tin giải thích và cho biết Hải quân Nga đã thực hiện đúng quy tắc.

Tàu ngầm tấn công của Hải quân Nga là phương tiện tác chiến khiến NATO cực kỳ lo ngại.

Trong thời gian qua, NATO đặc biệt lo ngại hoạt động của tàu ngầm Nga gần bờ biển các quốc gia thành viên, khi đây là phương tiện cực kỳ khó nắm bắt, đồng thời mang trong mình khả năng tấn công cực mạnh.

Điển hình như lớp tàu ngầm diesel-điện Varshavyanka được trang bị tên lửa hành trình Kalibr có tầm bắn lên tới 1.500 km, trong khi những chiếc trang bị lò phản ứng hạt nhân như lớp Borei-M còn được tích hợp cả tên lửa siêu thanh Zircon nằm ngoài khả năng đánh chặn của đối phương.