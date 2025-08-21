Một tàu hộ tống Nampo bất ngờ được phát hiện tại một xưởng đóng tàu ở Triều Tiên

Một tàu hộ tống (phân hạng corvette) lớp Nampo mới đã được phát hiện tại một trong những xưởng đóng tàu của Triều Tiên.

Nhà phân tích người Nhật Bản về ngành công nghiệp quốc phòng Triều Tiên với biệt danh KPA_bot đã đưa tin về điều này trên tài khoản X của mình.

Theo vị chuyên gia, thân tàu được phát hiện lần đầu tiên vào tháng 2 năm ngoái, khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kiểm tra quá trình đóng tàu khu trục lớp Choe Hyon. Báo chí vẫn chưa biết tên gọi của con tàu này là gì và khi nào nó sẽ được hạ thủy.

Tàu hộ tống lớp Nampo mới nhất của Hải quân Triều Tiên.

Tàu hộ tống lớp này lần đầu tiên được phát hiện vào năm 2013 - 2014 thông qua hình ảnh vệ tinh, và sau đó được quan sát thấy tại các xưởng đóng tàu ở thành phố Najin và Nampo.

Những tàu chiến cỡ trung này có chiều dài khoảng 76 mét, chiều rộng 11 mét, mớn nước 3,4 mét và lượng giãn nước đầy tải lên tới 1.300 - 1.500 tấn.

Chúng được trang bị bệ phóng rocket chống ngầm RBU-1200, hải pháo 76 mm, pháo phòng không bắn nhanh AK-230 cỡ 30 mm và bệ phóng tên lửa Kumsong-3, đây không phải là những vũ khí mạnh mẽ hay thuộc hàng mới nhất.

Vào cuối tháng 7 năm nay, có thông tin cho rằng giới lãnh đạo Triều Tiên đã giao nhiệm vụ cho các nhà máy đóng tàu của mình đóng xong một tàu khu trục lớp Choe Hyon thế hệ mới trong vòng một năm.

Ngày này được chọn không phải vì hạn chót kỹ thuật mà vì lý do biểu tượng, cụ thể là ngày 10 tháng 10 đánh dấu kỷ niệm lễ thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.