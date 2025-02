Một Tập đoàn vừa cam kết xây dựng mô hình 'đô thị thành phố' độc đáo đầu tiên trên thế giới ở Hà Nội

Trung hòa carbon là trạng thái khi tổng lượng khí carbon dioxide (CO 2 ) thải ra môi trường cân bằng với lượng CO 2 được hấp thụ hoặc loại bỏ. Điều này có nghĩa là không có sự gia tăng tổng lượng CO 2 trong bầu khí quyển khi diễn ra các hoạt động thường nhật. Để đạt trạng thái này, các đô thị phải triển khai các biện pháp tích cực nhằm giảm lượng khí thải carbon tới mức tối thiểu.