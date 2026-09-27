Một tấm ảnh nhỏ trong ví chồng khiến đêm tân hôn của tôi biến thành cơn ác mộng, bởi phía sau ảnh có 3 chữ làm tôi hoang mang tột độ

Tôi nhìn sang người chồng đang nằm ngủ say trên giường mà thấy vừa xa lạ vừa hoang mang.

Đêm tân hôn của tôi đáng lẽ phải là một đêm vui vẻ, nhưng cuối cùng lại trở thành đêm khiến tôi bắt đầu nghi ngờ chính người đàn ông mình vừa lấy làm chồng.

Chồng tôi tên Hoàng. Hôm ấy vì tiếp khách mà uống khá nhiều rượu nên khi về đến phòng, anh gần như không còn tỉnh táo. Tôi phải dìu anh vào giường, lấy nước rồi thay quần áo cho chồng.

Trong lúc lấy ví của anh từ túi quần để cất sang một bên, tôi vô tình nhìn thấy một tấm ảnh nhỏ ở ngăn trong.

Đó là ảnh một cậu bé khoảng 3 tuổi, rất kháu khỉnh. Cậu bé có đôi mắt sáng, khuôn mặt bụ bẫm và nụ cười rất đáng yêu trông khá giống Hoàng. Tôi nhìn một lúc mà trong lòng bắt đầu thấy lạ. Tôi lật mặt sau tấm ảnh. Có ngày tháng năm sinh của đứa trẻ và bên dưới là ba chữ giống nét chữ của Hoàng: "Con trai yêu".

Tôi đứng chết lặng. Tôi không biết mình đã nhìn tấm ảnh ấy bao lâu. Trong đầu tôi hiện lên đủ thứ câu hỏi. Hoàng có con riêng sao? Nếu có, tại sao anh chưa từng nói với tôi? Đứa bé là con của anh với ai? Người phụ nữ kia hiện giờ ở đâu?

Tôi nhìn sang người chồng đang nằm ngủ say trên giường mà thấy vừa xa lạ vừa hoang mang.

Chúng tôi yêu nhau một thời gian rồi mới cưới. Trong suốt quá trình ấy, Hoàng chưa bao giờ nhắc đến chuyện mình từng có con. Tôi cũng chưa từng nghe bất cứ ai nói anh đã từng lập gia đình hay có con riêng.

Ảnh minh họa

Tôi không dám tự kết luận, nhưng tấm ảnh nằm trong ví anh cùng 3 chữ ấy khiến tôi không thể không nghi ngờ.

Sáng hôm sau, khi Hoàng tỉnh rượu, tôi hỏi thẳng về tấm ảnh. Tôi chỉ muốn một lời giải thích rõ ràng.

Nhưng anh không trả lời vào trọng tâm. Anh hỏi tôi lấy ảnh ở đâu, rồi nổi giận khi biết tôi đã lục ví của anh. Anh nói tôi mới cưới đã không tôn trọng chồng, tự tiện lục đồ cá nhân, còn chưa sống với nhau được một ngày đã muốn kiểm soát và quản lý anh.

Tôi càng hỏi, anh càng cáu. Tôi hỏi đứa bé là ai, tại sao phía sau ảnh lại ghi "Con trai yêu". Anh chỉ nói đó là chuyện riêng của anh và tôi không có quyền chất vấn theo kiểu ấy.

Tôi thực sự tức đến run người. Tôi không cần biết đó là bí mật gì, nhưng nếu đã trở thành vợ chồng thì tôi nghĩ mình có quyền được biết những chuyện có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc hôn nhân này.

Tôi từng nghĩ hôn nhân bắt đầu từ tình yêu và được giữ bằng sự tin tưởng. Nhưng nếu ngay từ ngày đầu tiên, một người đã có bí mật mà nhất quyết không chịu nói, thì tôi không biết mình phải tin vào điều gì nữa. Tôi thậm chí đã nghĩ đến chuyện ly hôn. Tôi phải làm gì trong tình huống oái oăm này đây?