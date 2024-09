Ngày 30-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ đối tượng Hồ Minh Thuận (SN 1996; ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản và giết người. Nạn nhân là ông N. V. T. (SN 1973, ngụ huyện An Phú), hành nghề chạy xe ôm.

Hiện trường vụ án mạng

Nghi phạm Hồ Minh Thuận tại cơ quan công an

Theo kết quả điều tra ban đầu, do không có tiền tiêu xài nên Thuận nảy sinh ý định tìm những người chạy xe ôm để giết và cướp tài sản.

Khoảng 21 giờ ngày 27-9, Thuận đeo khẩu trang, mang theo dao đi đến khu vực chợ ở huyện An Phú rồi gọi ông T. chở sang cầu Long Bình, xã Khánh An, huyện An Phú.

Khi đến khu vực đường dẫn cầu Long Bình, thấy ít người qua lại nên Thuận giả vờ kêu ông T. dừng xe để đi vệ sinh.

Khi xe vừa dừng, Thuận dùng dao đâm nhiều nhát vào người ông T. Nạn nhân cố kháng cự và bỏ chạy được một đoạn thì bị Thuận đuổi theo, tiếp tục đâm nhiều nhát vào người làm ông gục chết tại chỗ.

Sau khi sát hại dã man nạn nhân, do sợ bị phát hiện nên Thuận bỏ chạy và vứt bỏ hung khí trên đường.

Nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ liên quan cùng tổ công tác của Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) và Công an huyện An Phú tiến hành điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Tối cùng ngày, công an đã bắt giữ Thuận khi nghi phạm này đang lẩn trốn tại nhà riêng ở xã Quốc Thái, huyện An Phú.