Một sự kiện quan trọng kỳ vong đón đầu lượng lớn dòng tiền ngoại đổ vào thị trường chứng khoán

Báo cáo mới nhất của Chứng khoán VNDirect ﻿(VNDirect Research) đánh giá rằng áp lực bán ròng của khối ngoại sẽ sớm kết thúc, nhờ yếu tố vĩ mô thuận lợi và sự kiện Việt Nam được FTSE nâng hạng lên Thị trường mới nổi thứ cấp có hiệu lực từ tháng 9/2026, qua đó thu hút dòng vốn ngoại.

Khối ngoại trở lại bán ròng tháng đầu năm﻿

Trong tháng 1/2026, nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại trạng thái bán ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam, với tổng giá trị bán ròng khoản 6.700 ỷ đồng.

Xét theo từng sàn, khối ngoại bán ròng trên cả ba sàn, bao gồm HoSE (5.929 tỷ đồng), HNX (87 tỷ đồng) và UPCoM (690 tỷ đồng). Về cơ cấu giao dịch, các cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất gồm VHM, VIC, VRE, MCH và VJC. Ở chiều ngược lại, các mã được mua ròng nhiều nhất là MBB, FPT, TCX, VPB và HPG.

Tháng 1/2026, cổ phiếu nhóm ngành Bất động sản và Hóa chất bị khối ngoại bán ròng nhiều nhất với giá trị lần lượt là hơn 6.700 tỷ đồng và hơn 1.400 tỷ đồng, dẫn đầu là cổ phiếu VHM (bị bán ròng 2.100 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu nhóm Công nghệ thông tin và Dầu khí được khối ngoại mua ròng nhiều nhất, với giá trị mua ròng hơn 1.400 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng, trong đó cổ phiếu MBB (1.400 tỷ đồng) là cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất.

﻿Đà bán ròng của khối ngoại sẽ sớm kết thúc

﻿Theo VNDirect, xu hướng của đồng USD là một biến số cần theo dõi. Trong tháng đầu năm, chỉ số Dollar Index tiếp tục duy trì xu hướng giảm, ghi nhận mức giảm khoảng 1,2% so với đầu năm 2026.

Việc chỉ số Dollar Index tiếp tục điều chỉnh cũng giúp tỷ giá USD/VND hạ nhiệt, hiện tỷ giá USD/VND ghi nhận mức giảm khoảng 0,2% so với đầu năm 2026.

Trên bình diện quốc tế, mặc dù tạm dừng cắt giảm lãi suất trong T1/2026, nhóm phân tích vẫn duy trì kỳ vọng Fed sẽ thực hiện thêm 2 đợt hạ lãi suất nữa trong năm 2026 (có thể bắt đầu từ giữa năm), đưa lãi suất về vùng 3,0% - 3,25%.

Theo đó, VNDirect dự báo chỉ số Dollar Index sẽ duy trì ở mức thấp, giúp giảm bớt áp lực lên tỷ giá VND trong năm 2026. " Bên cạnh các yếu tố vĩ mô thuận lợi, sự kiện FTSE chính thức nâng hạng thị trường Việt Nam lên nhóm Thị trường mới nổi thứ cấp (có hiệu lực từ tháng 9/2026) được xem là dấu mốc quan trọng, hỗ trợ đón đầu lượng lớn dòng vốn ngoại đổ vào thị trường chứng khoán ", báo cáo cũng nêu rõ.

Với sự cộng hưởng này, VNDirect tin rằng đà bán ròng của khối ngoại sẽ sớm kết thúc, nhường chỗ cho xu hướng quay trở lại mua ròng mạnh mẽ trong năm 2026.

Dòng vốn ngoại ghi nhận rút ròng tại khu vực Đông Nam Á

Không chỉ tại thị trường Việt Nam, vốn ngoại cũng ghi nhận rút ròng mạnh tại khu vực Đông Nam Á.

Trong tháng 1/2026, khối ngoại chuyển sang bán ròng ở hầu hết các quốc gia Đông Nam Á, bao gồm Malaysia với giá trị bán ròng là 575 triệu USD. Ngoài ra, khối ngoại cũng bán ròng 209 triệu USD tại thị trường Thái Lan và 208 triệu USD tại thị trường Indonesia.

Theo VNDirect Research, dòng vốn ngoại có dấu hiệu quay trở lại bán ròng trong khu vực trong bối cảnh FED quyết định tạm dừng cắt giảm lãi suất tại kỳ họp tháng 1/2026, duy trì quan điểm cứng rắn trước áp lực lạm phát chưa về mức mục tiêu.

Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị và áp lực chốt lời sau giai đoạn tăng trưởng cuối năm 2025 đã khiến các nhà đầu tư nước ngoài tái cơ cấu dòng vốn, chuyển dịch từ tài sản rủi ro tại Đông Nam Á về các thị trường an toàn hơn.