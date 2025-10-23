HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Một streamer LMHT Việt Nam qua đời

Khả Văn |

Trong thông báo mới nhất được đăng tải trên fanpage chính thức, streamer LMHT Lê "Snake Nidalee" Hùng Dân đã qua đời.

Sáng ngày 23/10/2025, trang fanpage chính chủ của streamer Snake Nidalee (tên thật là Lê Hùng Dân) bất ngờ thông báo thông tin tang lễ của streamer này. Theo thông tin từ gia đình, Snake Nidalee" đã qua đời vào ngày hôm qua (22/10) do bệnh.

Một streamer LMHT Việt Nam qua đời- Ảnh 1.

Thông tin tang lễ của nam streamer được người thân đăng tải trên fanpage

Lê Hùng Dân, hay Snake Nidalee, là một cái tên nổi tiếng và là một trong những streamer LMHT trong lứa đầu tiên ở Việt Nam. Anh nổi lên như một hiện tượng nhờ kỹ năng sử dụng vị tướng Nidalee đạt đến mức thượng thừa, được cộng đồng công nhận rộng rãi với danh hiệu "Best Nidalee Việt Nam".

Trong thời kỳ đỉnh cao, lối chơi Nidalee của anh vừa hiệu quả, vừa đầy hoa mỹ, trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều game thủ. Anh là một trong những người đầu tiên xây dựng tên tuổi từ việc cày thuê, sau đó chuyển hướng sang live streaming toàn thời gian.

Một streamer LMHT Việt Nam qua đời- Ảnh 2.

Hình ảnh gần nhất của nam streamer được đăng tải vào năm ngoái

Những năm gần đây, dù không còn hoạt động sôi nổi trên đỉnh cao như trước, Snake Nidalee vẫn duy trì các kênh Facebook và YouTube cá nhân để giao lưu cùng những người hâm mộ trung thành. Anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc về game và cuộc sống đời thường.

Sự ra đi đột ngột của anh đã để lại một khoảng trống lớn và niềm tiếc thương vô hạn trong lòng người hâm mộ. Trên các trang mạng xã hội của anh, hàng ngàn bình luận và lời chia buồn đã được gửi đến "Best Nidalee Việt Nam".

