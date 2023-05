Một số trường đại học chuyển học trực tuyến sau dịp nghỉ lễ

Theo một số trường đại học, sinh viên học trực tuyến sau đợt nghỉ lễ dài để phòng dịch COVID-19 cũng như tiết kiệm chi phí đi lại. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN.

Theo thông báo của Trường Đại học Gia Định, sinh viên sẽ học trực tuyến một tuần.

Được biết, quyết định trên được nhà trường đưa ra căn cứ công văn về việc kích hoạt trở lại chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ trong hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 của UBND TP. Hồ Chí Minh; công văn tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ GD&ĐT và diễn biến của dịch bệnh.

Ngoài lý do dịch bệnh thì trường học cũng tính tới việc sinh viên trở lại trường sau dịp nghỉ lễ sẽ gặp phải tình trạng đông đúc, chi phí đi lại tăng so với bình thường. Do đó việc đến trường một tuần sau lễ sẽ thuận lợi và tiết kiệm hơn cho sinh viên.

Trường Đại học Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh thông báo cho toàn bộ học viên, sinh viên học trực tuyến từ ngày 4 đến hết 13/5. Sau ngày 13/5, các lớp học phần trở lại học trực tiếp bình thường theo lịch giảng dạy.

Trước đó, ngày 25/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành văn bản chỉ đạo về việc tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trong trường học. Văn bản của Bộ GD&ĐT gửi các Sở GD&ĐT; các Đại học, Học viện, các trường Đại học, Cao đẳng Sư phạm nêu rõ: Theo thông tin ghi nhận từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia và Công văn số 2116/BYT-DP ngày 12/4/2023 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19; nhằm tiếp tục chủ động các biện pháp phòng chống và kiểm soát tình hình dịch, không để dịch bùng phát, lây lan trong trường học, Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT và các cơ sở giáo dục tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Các đơn vị cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác. Đồng thời, chủ động xây dựng phương án phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó linh hoạt, hiệu quả đối với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh.

Các đơn vị tăng cường truyền thông phòng ngừa dịch bệnh để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của trẻ em, học sinh, sinh viên, cán bộ, nhà giáo trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng.

Đồng thời, thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và khuyến cáo các thành viên trong nhà trường thực hiện nghiêm các yêu cầu phòng chống dịch như vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp học, đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng và tại các địa điểm, sự kiện tập trung đông người, đặc biệt vào dịp nghỉ lễ.