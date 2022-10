Một số loài Megafaunal đã tồn tại ở New Guinea cho đến 20.000 năm trước

Các nhà cổ sinh vật học đã kiểm tra lại tàn tích của các loài thú có túi thân lớn đã tuyệt chủng được phục hồi từ các lớp Nombe Rockshelter có tuổi đời Pleistocen ở vùng cao nguyên Papua New Guinea. Phát hiện của họ cho thấy một loài thú có túi giống gấu trúc vẫn sinh sống trong các khu rừng trên núi xung quanh địa điểm Nombe cách đây 55.000 năm, và hai loài chuột túi lớn, hiện đã tuyệt chủng vẫn tồn tại cho đến ít nhất 27.000-22.000 năm trước.

Sahul - vùng đất thuộc kỷ Pleistocen của Úc và New Guinea - từng là nơi sinh sống của nhiều loài thú có túi, bò sát và chim lớn đã tuyệt chủng trong kỷ Pleistocen muộn.

Kể từ thế kỷ 19, nhiều nhà cổ sinh vật học đã suy đoán về vai trò giả định của các hoạt động của con người và biến đổi khí hậu đối với sự biến mất của chúng.

Mặc dù đã có một số cải tiến trong hai thập kỷ qua trong việc xác định niên đại của các đại hệ sinh vật hậu Pleistocen muộn và sự định cư của con người, nhưng chủ đề về sự tuyệt chủng của các loài Megafaunal vẫn còn gây tranh cãi trong cộng đồng khoa học.

Giáo sư Tim Denham, một nhà nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Úc cho biết: "New Guinea là một vùng rừng núi, phía bắc của lục địa Úc và Sahul trước đây có diện tích vô cùng rộng lớn, nhưng kiến thức của chúng ta về lịch sử động vật và con người tại đó vẫn còn khá ít khi so với lục địa Úc".

Lục địa Úc là một lục địa "lạ kỳ" được bao quanh bởi đại dương và tách biệt hoàn toàn với các lục địa khác. Vị trí địa lý độc lập đã tạo ra một môi trường sinh thái độc đáo với các loài động vật thực vật hết sức lạ kỳ, trong đó nổi tiếng nhất là các loài thú có túi. Điều khó hiểu là loài động vật lớn nhất trên lục địa Úc ngày nay là chuột túi đỏ (Kangaroo), nhưng trọng lượng của chúng lại không vượt quá 90 kg và không có động vật khổng lồ nào trên một vùng đất rộng lớn này. Trên thực tế, chỉ 50.000 năm trước, lục địa Úc vẫn còn rất nhiều quái thú khác nhau, trong đó có không ít những loài động vật khổng lồ nhưng chúng đã biến mất trong một khoảng thời gian ngắn, để lại một bí ẩn cho loài người!

Trong nghiên cứu của mình, giáo sư Denham và các đồng nghiệp của ông đã sử dụng các kỹ thuật mới để kiểm tra lại vật liệu hóa thạch của động vật có vú lớn từ Nombe Rockshelter nhằm hiểu rõ hơn về lịch sử tự nhiên hấp dẫn của Papua New Guinea.

Phân tích đưa ra tuổi sửa đổi của xương và gợi ý rằng một số loài động vật có vú lớn, bao gồm thylacine đã tuyệt chủng và một loài thú có túi giống gấu trúc tên là Hulitherium tomasettii vẫn sống ở vùng cao nguyên Papua New Guinea khi con người lần đầu tiên đạt chân đến vùng đất này, có thể khoảng 55.000 năm trước.

Khoảng 42.000 năm trước, những động vật khổng lồ lang thang khắp lục địa Úc, bao gồm cả những loài thú có trọng lượng tương đương với những chiếc xe tải, các loài chim cái tới 2 mét và sải cánh lên tới hơn 7 mét. Nhưng ngày nay tất cả trong số chúng đã tuyệt chủng. Trong nhiều thập kỷ, các nhà khoa học đã tranh luận về việc liệu sự tuyệt chủng của các loài đó có phải do tác động của con người hay không?

Đáng chú ý, hai loài kangaroo lớn đã tuyệt chủng, bao gồm một loài di chuyển bằng bốn chân thay vì nhảy bằng hai chân, có thể vẫn tồn tại cho đến 30.000 năm trước.

Giáo sư Denham nói: "Nếu những loài megafaunal này thực sự tồn tại ở vùng cao nguyên Papua New Guinea lâu hơn nhiều so với các loài tương đương ở Úc, thì có thể là do con người di chuyển khu vực này không thường xuyên và với số lượng ít cho đến 20.000 năm trước".

Diprotodon (thú hai răng cửa) là chi thú có túi lớn nhất từng tồn tại được biết tới. Nó sống từ khoảng 1,6 triệu năm trước cho tới khi tuyệt chủng vào khoảng gần 50.000 năm trước Hóa thạch các loài Diprotodon được tìm thấy tại đảo chính Australia, bao gồm những hộp sọ hoàn chỉnh và xương, cũng như vết chân và lông. Mẫu vật lớn nhất có kích thước khoảng hà mã: dài 3 mét từ mũi tới đuôi, đứng cao 2 mét tới vai và nặng khoảng 2.786 kg.

Các bức tranh thổ dân trên đá cổ xưa tại Quinkan (Queensland, Australia) được cho là vẽ Diprotodon. Chúng sống trong rừng thưa, đồng rừng, và đồng cỏ, chúng có thể sống gần nước, ăn lá và cỏ. Họ hàng gần nhất còn sinh tồn của Diprotodon là wombat và koala.

Giáo sư Gavin Prideaux, một nhà nghiên cứu tại Đại học Flinders cho biết: "Nghiên cứu mới nhất này phù hợp với bằng chứng tương tự từ Đảo Kangaroo cũng cho thấy chuột túi lớn có thể đã tồn tại đến khoảng 20.000 năm trước ở một số khu vực ít tiếp cận hơn của lục địa này".

"Mặc dù người ta thường cho rằng tất cả các loài megafaunal ở Úc và New Guinea đã tuyệt chủng từ bờ biển này sang bờ biển khác vào 40.000 năm trước, nhưng sự khái quát này không dựa trên nhiều bằng chứng thực tế".

Procoptodon là một chi kangaroo mặt ngắn khổng lồ sống ở Úc trong Thế Pleistocene, chúng là một trong những loài thú có túi lớn nhất từng tồn tại, chiều cao khi đứng có thể đạt đến khoảng 3 m. Chúng nặng khoảng 200–240 kg.

Nguồn: Animalia; Unbelievable, ZME