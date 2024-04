Một shipper GHTK tiết lộ thu nhập: Liệu mua được mấy chỉ vàng?

Công ty cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm (GHTK) hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, được thành lập từ năm 2013. GHTK chuyên cung cấp dịch vụ giao hàng và thu nhận tận nơi, phục vụ cho các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến.

Ngày 28/1, chủ kênh Tiktok Chú ba lang thang đã đăng tải một clip ngắn phỏng vấn nhanh về thu nhập của nhân viên giao hàng của GHTK. Trong clip, một nhân viên giao hàng tiết lộ thu nhập hàng tháng của anh khoảng 13 triệu đồng. Số tiền này đã bao gồm lương cứng 4.9 triệu đồng cho 26 ngày công cộng với tiền trên mỗi đơn hàng.

Theo Indeed, một trong những website tuyển dụng uy tín có phạm vi toàn cầu, thu nhập trung bình mỗi tháng của shipper GHTK là 12.456 triệu đồng. Con số này gần sát với mức lương trung bình mỗi tháng cho shipper ở Việt Nam - 12.838 triệu đồng.

Ảnh chụp màn hình. Nguồn: Vn.Indeed

Với giá vàng, ngày 8/4, Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long ở mức 73,93-75,33 triệu đồng/lượng (mua - bán). Tương tự, giá vàng nhẫn tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cũng tăng mạnh. SJC niêm yết giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ tại TP.HCM ở mức 72,7-74,1 triệu đồng/lượng.

Nếu so sánh thu nhập của shipper GHTK, có thể thấy số tiền một tháng nhận về có thể quy đổi thành ít nhất 1.5 chỉ vàng. Tuy nhiên, đây là con số khi chưa trừ các khoản chi phí khác. Bên cạnh đó, thu nhập của mỗi nhân viên cũng không giống nhau.

Vậy, mức thu nhập của shipper GHTK được tính như thế nào? Bạn có thể tham khảo cách tính được đăng tải trên trang Glint ngày 14/10/2022, cập nhật ngày 05/03/2024. Cụ thể như sau:

Lương cứng

Mức lương cứng của shipper GHTK sẽ có sự khác nhau ở từng vùng.

Tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Lương shipper sẽ được tính theo trung bình điểm giao nhận và đặc điểm của từng vùng. Mặc dù có lương cứng nhưng có thể biến động từng tháng theo điểm số khi giao hàng của shipper.

Đối với các tỉnh thành phố khác. Mức lương được tính theo công thức = (Lương cơ bản x Số ngày công thực tế)/ số ngày công trên tháng.

Mức lương của nhân viên GHTK ở hai thành phố lớn là Hà Nội và Hồ Chí Minh thường cao hơn so với các tỉnh khác do khối lượng lượng hàng hóa giao nhận tại hai thị trường này lớn hơn rất nhiều so với các nơi khác.

Ảnh cắt từ clip Chú ba lang thang

Lương từ năng suất làm việc

Lương cứng chỉ là một phần trong thu nhập của shipper GHTK, phần lớn thu nhập đến từ hệ thống lương năng suất được tính theo công thức sau:

Lương năng suất = (Đơn hàng + Điểm lấy/trả hàng + Điểm bổ sung) x Đơn giá theo vùng.

GHTK có 8 vùng giao hàng được đánh số từ 1 – 8, bao gồm

Vùng 1: 4.000 đồng

Vùng 2: 5.000 đồng

Vùng 3: 6.000 đồng

Vùng 4: 10.000 đồng

Vùng 5: 12.000 đồng

Vùng 6: 15.000 đồng

Vùng 7: 20.000 đồng

Vùng 8: 30.000 đồng

Thưởng theo KPI

Bên cạnh lương cứng, lương theo hiệu suất GHTK còn có các khoản thưởng nhằm khích lệ tinh thần cho các nhân viên. Shipper cần hoàn thành ít nhất 80% tổng đơn hàng mới đủ điều kiện nhận thưởng, chi tiết như dưới đây:

Tỷ lệ hoàn thành đơn hàng từ 80 – 85%, shipper nhận 10% giá trị tổng đơn

Tỷ lệ hoàn thành đơn hàng từ 85 – 90%, shipper nhận 20% giá trị tổng đơn

Tỷ lệ hoàn thành đơn hàng từ 90 – 95%, shipper nhận 30% giá trị tổng đơn

Tỷ lệ hoàn thành đơn hàng từ 95 trở lên, shipper nhận 40% giá trị tổng đơn

Cách tính lương

Shipper toàn thời gian

Tổng lương = Lương cứng + Lương năng suất + Thưởng hiệu suất

Shipper bán thời gian

Tổng lương = (Số đơn giao hàng thành công + Điểm lấy trả hàng thành công + Điểm lấy trả hàng bổ sung) x Giá phụ cấp theo vùng.

