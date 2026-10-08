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Một sản vật Việt Nam chinh phục 112 thị trường: Mỹ là “át chủ bài”, Nga bất ngờ nổi lên thành điểm sáng

Pha Lê
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Nhiều thị trường trên thế giới tích cực thu mua sản phẩm này của Việt Nam.

Thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng trong tháng 8/2026, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng không cao.

Tháng 8/2026, Việt Nam xuất khẩu gần 90 triệu USD cá ngừ, tăng 2% so với cùng kỳ. Con số này gần như đi ngang so với tháng 7.

Trong các thị trường, Mỹ vẫn giữ vai trò chủ lực. Mỹ tiếp tục đứng đầu với 35 triệu USD, tăng 23% so với cùng kỳ, dù giảm khoảng 8% so với tháng 7. Tính chung 8 tháng, xuất khẩu sang Mỹ đạt 248 triệu USD, tăng 8%.

Mức tăng này giúp Mỹ tiếp tục là động lực quan trọng nhất của ngành. Tuy nhiên, theo đánh giá của VASEP, những tháng cuối năm sẽ khó đoán hơn khi thuế bổ sung 12,5% của Mỹ đối với hàng hóa Việt Nam bắt đầu tác động đến các đơn hàng mới từ cuối tháng 7. Nhà nhập khẩu sẽ phải tính lại giá mua, trong khi doanh nghiệp xuất khẩu cũng đứng trước sức ép chia sẻ một phần chi phí thuế để giữ khách.

Trong khi Mỹ vẫn là trụ cột, Nga đang nổi lên như một thị trường có tốc độ tăng đáng chú ý. Sau 8 tháng, xuất khẩu cá ngừ sang Nga đạt 38 triệu USD, tăng 56%. Đây là một trong những mức tăng cao nhất trong nhóm thị trường lớn của Việt Nam. Tuy nhiên trong tháng 8, xuất khẩu cá ngừ sang thị trường này giảm nhẹ 6% so với cùng kỳ năm 2025.

Một sản vật Việt Nam chinh phục 112 thị trường: Mỹ là “át chủ bài”, Nga bất ngờ nổi lên thành điểm sáng - Ảnh 1.

Một điểm sáng trong xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam là Lithuania. Lithuania không phải thị trường cá ngừ lớn nhất của Việt Nam tại EU. Tuy nhiên, việc thị trường này vẫn duy trì tăng trưởng trong khi xuất khẩu cá ngừ sang EU nói chung suy giảm khiến Lithuania trở thành một điểm đáng chú ý.

Theo số liệu Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cá ngừ sang Lithuania 8 tháng đầu năm đạt 14 triệu USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2025. Diễn biến theo tháng khá thất thường. Tháng 1 tăng, nhưng tháng 2 và tháng 3 giảm. Sang tháng 4, xuất khẩu bật tăng 85%, rồi lại giảm 30% trong tháng 5. Từ tháng 6, thị trường bắt đầu cải thiện rõ hơn và tăng liên tục trong 2 tháng tiếp theo.

Như vậy, mức tăng 8% lũy kế chủ yếu được kéo lên nhờ đà phục hồi mạnh trong quý III, thay vì tăng trưởng ổn định từ đầu năm. Đây cũng là lý do doanh nghiệp cần thận trọng khi đánh giá triển vọng dài hạn của thị trường này.

Một sản vật Việt Nam chinh phục 112 thị trường: Mỹ là “át chủ bài”, Nga bất ngờ nổi lên thành điểm sáng - Ảnh 2.

Trong những năm gần đây, cá ngừ luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng kim ngạch xuất khẩu hải sản, và nhóm mặt hàng có giá trị lớn thứ 3 trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Cá ngừ Việt Nam hiện được xuất khẩu sang hơn 112 thị trường trên thế giới.

Cá ngừ tập trung chủ yếu ở miền Trung Việt Nam và trung tâm Biển Đông. Sản lượng cá ngừ của Việt Nam ước đạt hơn 600.000 tấn, trong đó cá ngừ vằn là loài khai thác chính, chiếm hơn 50% tổng nguồn lợi cá nổi.

Theo VASEP, sản lượng cá ngừ hàng năm (bao gồm cá ngừ vây vàng, cá ngừ mắt to, cá ngừ vằn và các loại khác) đạt hơn 200.000 tấn. Cá ngừ vây vàng và cá ngừ mắt to có trữ lượng trung bình trên 45.000 tấn, với sản lượng khai thác hàng năm từ 17.000 - 21.000 tấn.

Cá ngừ vây vàng và cá ngừ mắt to được khai thác trong giai đoạn 6 tháng từ tháng 12 đến tháng 6 năm sau. Trong khi cá ngừ vằn có thể được khai thác quanh năm.

Tags

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam

xuất khẩu cá ngừ

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cá ngừ

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