Một sản phẩm của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang âm thầm chiếm lĩnh thị trường 10 tỷ USD

Thị trường xe máy 10 tỷ USD của Việt Nam

Theo chuyên trang thống kê dữ liệu xe máy toàn cầu Motorcycles Data, thị trường xe máy Việt Nam kết thúc năm 2024 với doanh số khá tích cực đạt 2,9 triệu xe, tăng 4,9% so với năm trước. Đà tăng trưởng này tiếp tục được duy trì trong giai đoạn đầu năm 2025, tăng 4,9% so với năm trước. Tính đến tháng 2/2025, doanh số xe máy tại Việt Nam đạt 464.194 xe, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Cũng theo báo cáo, hầu hết các phân khúc xe máy tại Việt Nam đều ghi nhận mức tăng trưởng dương trong hai tháng đầu năm 2025. Cụ thể, phân khúc xe tay ga đạt mức tăng 1,5%. Trong khi đó, phân khúc xe số tăng tới 14,8%.

Ở mảng xe máy điện, phân khúc L1 (tương đương xe dưới 50cc) đạt mức tăng trưởng đáng kể 52,9%.

Theo dự báo từ Research and Markets, giá trị thị trường xe máy tại Việt Nam có thể vượt mốc 10,2 tỷ USD vào năm 2030 - cho thấy sức hấp dẫn lớn của ngành này đối với các nhà sản xuất trong và ngoài nước.

Thị trường xe máy Việt Nam đầu năm 2025 ghi nhận tín hiệu tích cực về mặt doanh số, được thúc đẩy phần lớn bởi phân khúc xe máy điện.

Xe máy điện tạo động lực thúc đẩy cả ngành xe máy

Trong khi các thương hiệu xe xăng vẫn đang duy trì vị thế, thị trường xe điện lại chứng kiến sự thay đổi về nhu cầu, xu hướng tiêu dùng, nhiều tên tuổi nhập khẩu theo đường tiểu ngạch đã dần bị thu hẹp thị phần và nhường cho những hãng sản xuất uy tín và đặt nhà máy tại Việt Nam.

Năm 2025, VinFast với mức tăng trưởng doanh số đạt 147,8%, xếp trên các thương hiệu xe máy điện khác trên thị trường như Pega, Yadea và Dibao. Theo nhận định của Motorcycles Data, chính đà tăng của phân khúc xe máy điện đã tạo động lực thúc đẩy cả ngành xe máy Việt Nam đi lên trong giai đoạn đầu năm 2025.

Trước những tác động từ giá xăng dầu tăng cao và những vấn đề về môi trường đang ngày càng được người tiêu dùng quan tâm, doanh số tiêu thụ xe máy điện tại Việt Nam được dự đoán sẽ có sự bứt phá. Viện nghiên cứu chiến lược, chính sách công thương dẫn chứng số liệu từ Vero IQ (một đơn vị tư vấn truyền thông thương hiệu) chỉ ra, tỷ lệ người dùng tìm kiếm về xe máy điện tăng trưởng hàng năm là 71%. Điều này cho thấy người tiêu dùng Việt Nam đang dần xem xe điện là phương tiện di chuyển thân thiện với môi trường.

Ngày 03/11/2018 VinFast khánh thành Nhà máy Sản xuất xe máy điện thông minh và ra mắt dòng sản phẩm đầu tiên - VinFast Klara. Đồng thời, VinFast cũng công bố hệ sinh thái toàn diện dành cho xe điện theo tiêu chuẩn quốc tế.

Chỉ trong thời ngăn, các sản phẩm đã được người tiêu dùng đón nhận, đưa thị phần của hãng xe thương hiệu Việt lên đến 43,4% vào năm 2020, và chỉ sau hai năm, đã tăng trưởng tới 71%.

Xe máy điện đang có nhiều tín hiệu tốt về doanh số trong đầu năm 2025.

Năm 2022, doanh thu VinFast ghi nhận con số ấn tượng nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực xe máy điện. Chỉ trong 9 tháng đầu năm, doanh số xe máy điện VinFast 2022 tăng 33,2% so với cùng kỳ năm 2021, đạt trung bình khoảng 15.000 xe/tháng trong bối cảnh thị trường xe máy phục hồi chậm sau đại dịch. Trong năm 2022, mẫu xe máy điện Evo200 đã đạt 18.000 lượt mua chỉ sau 48 giờ nhận cọc. Con số trên tương đương với khoảng 40% doanh số của mẫu xe xăng bán chạy nhất phân khúc tay ga phổ thông trong tháng 8/2022. Điều này đã nhanh chóng "khuấy động" thị trường xe hai bánh tại Việt Nam thời điểm đó.

Theo báo cáo từ VinFast, quý 2 năm 2023, hãng đã bán được 10.182 xe điện hai bánh các loại, tăng 4% so với quý 1 (9757 xe).

Quý 3 năm 2023 VinFast cũng ghi nhận doanh số xe máy điện là 28.220 chiếc, tăng 177% so với quý 2/2023 và tăng 113% so với quý 3/2022. Sang quý 1 năm 2024 VinFast bàn giao 6.632 xe máy điện. Thực tế cho thấy, sau nhiều năm có mặt trên thị trường, VinFast luôn duy trì vị thế là thương hiệu xe máy điện dẫn dắt thị trường với nhiều lợi thế cạnh tranh.

Cùng với VinFast, nhiều tên tuổi khác cũng đang phát triển, làm phong phú thị trường xe điện như Dat Bike, startup thuần Việt, đặt mục tiêu mở hơn 50 cửa hàng trong năm 2025, chủ yếu tại miền Bắc, với dòng xe Quantum S-Series phục vụ từ sinh viên đến người đi làm.

Honda Việt Nam cũng chính thức bước vào thị trường xe xanh với mẫu Icon e: giá từ 26,4 triệu đồng. Đặc biệt, hãng triển khai mô hình cho thuê xe điện học sinh CUV e, nhắm tới thị phần trẻ tuổi.