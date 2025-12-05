Một resort giá 100 triệu/đêm bị thiệt hại nặng cho bão lũ miền Trung, phải đóng cửa đến 2026

Thông tin Zannier Bãi San Hô, khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Đắk Lắk (Phú Yên cũ) buộc phải tạm dừng hoạt động dài hạn đã khiến nhiều du khách và cộng đồng mạng không khỏi tiếc nuối. Nguyên nhân được xác nhận đến từ ảnh hưởng nặng nề của bão Kalmaegi cùng tình trạng lũ lụt nghiêm trọng kéo dài tại khu vực miền Trung Việt Nam trong thời gian qua.

Bài đăng chính thức của Zannier Bãi San Hô

Theo thông báo từ đơn vị vận hành, resort hiện đang bước vào giai đoạn sửa chữa và nâng cấp toàn diện để khắc phục các hạng mục bị hư hại sau thiên tai. Dự kiến, Zannier Bãi San Hô sẽ tạm thời đóng cửa đến hết tháng 3/2026 nhằm đảm bảo an toàn cũng như chất lượng trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp cho du khách khi quay trở lại. trên website chính thức, thời gian đặt phòng cũng đã được cập nhật từ tháng 4/2026 cho thấy kế hoạch mở cửa lại đang được chuẩn bị trong thời gian dài.

Zannier Bãi San Hô tọa lạc trên một bán đảo riêng riêng tư, giữa không gian yên bình và gần như còn nguyên nét hoang sơ của khu vực ven biển miền Nam Trung bộ. Nơi đây gây ấn tượng bởi cảnh quan đa dạng sinh học độc đáo, gần rạn đá Gành Đá Đĩa nổi tiếng, cùng những làng chài nổi lân cận vẫn giữ nguyên nếp sống sinh hoạt truyền thống, mang đến nguồn hải sản tươi ngon mỗi ngày. Khu vực này cũng nổi tiếng với khoảnh khắc bình minh được đánh giá là một trong những nơi đẹp nhất Việt Nam.

Khu nghỉ dưỡng có tổng diện tích khoảng 98 ha, gồm 73 căn biệt thự quay mặt ra bãi Nồm, phía sau tựa đồi thấp, giáp đầm Cù Mông. Các biệt thự được chia thành ba nhóm chính: đồi, đồng lúa, biển. Villa đồi lấy cảm hứng từ nhà dài Ê Đê, villa biển mô phỏng nhà cổ người Chăm dọc bờ biển hơn 1 km và khu villa hướng ra cánh đồng lúa, cùng hai căn biệt thự đặc biệt mang dáng vóc nhà rông Tây Nguyên có hồ bơi vô cực.

Không gian nghỉ dưỡng độc đáo của Zannier Bãi San Hô

Mức giá lưu trú tại Zannier Bãi San Hô cũng thuộc hàng đắt đỏ trong khu vực, dao động từ khoảng 10 triệu đồng/đêm cho hẹn phòng thấp nhất và có thể lên đến hơn 110 triệu đồng/đêm đối với villa 4 phòng ngủ, tùy thời điểm và chưa bao gồm thuế phí.

Mức giá lưu trú tại Zannier Bãi San Hô

Thông tin Zannier Bãi San Hô phải tạm ngưng hoạt động trong thời gian dài không khỏi khiến nhiều người tiếc nuối. Trên mạng xã hội, nhiều du khách gửi lời động viên mong Zannier sớm khắc phục thiệt hại và trở lại với diện mạo mới hoàn thiện hơn trong năm 2026.