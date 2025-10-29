Một rapper "lệch chuẩn" bị đuổi khỏi bar sau 10 phút biểu diễn, các ông bầu hủy show hàng loạt

PG One từng được xem là rapper trẻ số 1 Trung Quốc. Tuy nhiên, anh tự hủy hoại tương lai của chính mình khi có mối quan hệ "vụng trộm" với Ảnh hậu Lý Tiểu Lộ. Hậu quả là anh bị "phong sát" vĩnh viễn trong showbiz Trung Quốc. Năm 2019, anh từng cố quay lại hoạt động, nhưng bị đuổi khỏi sân khấu của 1 quán bar chỉ sau 10 phút biểu diễn.

Nam rapper quốc dân khiến Phạm Băng Băng cũng phát cuồng

PG One sinh năm 1994, tên thật là Vương Hạo. Anh sinh ra trong 1 gia đình giàu có và được kỳ vọng học hành thành tài để nối nghiệp kinh doanh của cha mẹ. Thế nhưng, trái với kỳ vọng của gia đình, nam rapper không thích học hành, thường xuyên cúp tiết để cùng hội bạn đấu hip-hop trên đường phố. Từ những năm học cấp 3, PG One đã viết rap, xin đi làm DJ trong các hộp đêm do người thân điều hành để trau dồi khả năng cảm nhạc.

Năm 18 tuổi, anh nổi tiếng khắp giới underground Trung Quốc và chính thức đặt chân vào showbiz sau cuộc thi Iron Mic. Không may sau đó, cha mẹ PG One làm ăn phá sản. Họ yêu cầu con trai từ bỏ nghệ thuật để tìm 1 công việc ổn định tự lo miếng cơm manh áo cho bản thân. Do quá đam mê với sự nghiệp cầm mic viết rap, PG One đã thuyết phục cha mẹ cho anh 1 năm thử thách. Trong 1 năm này, nếu không nổi tiếng, anh sẽ quay về nhà và để tùy cha mẹ sắp xếp.

PG One nổi đình nổi đám giới underground Trung Quốc từ năm 18 tuổi

Sau khi nhận được cái gật đồng ý của cha mẹ, PG One lập tức khăn gói từ quê nhà Hắc Long Giang đến Tây An (Trung Quốc) xin gia nhập câu lạc bộ rap hàng đầu Trung Quốc - Hồng Hoa Hội. Tháng 3/2015, anh phát hành album đầu tay mang tên $o What và loạt bài rap solo như Real Talk?, New.P, Phạm Băng Băng, Bình địa tuyến... Tất cả sản phẩm của anh đều được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Năm 2017, PG One quyết định bước ra ánh sáng khi đăng ký ghi danh tham gia chương trình truyền hình về rap đầu tiên tại Trung Quốc - The Rap of China.

Gương mặt điển trai, phong cách trình diễn cuốn hút giúp PG One nhanh chóng chiếm được thiện cảm từ khán giả. Năm đó, PGone và GAI giành đồng quán quân vì cả hai ngang tài ngang sức khiến giám khảo không thể phân định thắng thua. Với ngôi vị quán quân The Rap of China, PG One trở thành lão đại của câu lạc bộ rap Hồng Hoa Hội, được xếp vào nhóm nghệ sĩ trẻ triển vọng của Cbiz. Những nghệ sĩ hạng A như Phạm Băng Băng, Mã Tô, Lý Tiểu Lộ cũng là fan trung thành của rapper 9X này.

PG One là rapper trẻ triệu view, sở hữu nhiều bản hit và có lượng fan đông đảo

Ngã ngựa vì scandal ngoại tình, lộ clip tình ái rúng động

Năm 2017, PG One rớt đài chỉ sau 1 đêm khi bị báo giới phanh phui bê bối ngoại tình với Lý Tiểu Lộ - vợ của tài tử Giả Nãi Lượng. Đáng phẫn nộ, rapper trẻ và Giả Nãi Lượng là anh em kết nghĩa trong showbiz Trung Quốc. PG One và vợ chồng Giả Nãi Lượng thường xuyên gặp gỡ, tụ tập ăn uống với nhau. Nhưng chẳng ai có thể ngờ rằng, PG One lại lén lút "vụng trộm" với vợ của đàn anh thân thiết với mình. Sau đó, nam rapper và Lý Tiểu Lộ còn bị lộ thêm 3 clip tình ái chấn động. Sự việc càng nghiêm trọng hơn khi truyền thông Trung Quốc vào cuộc mổ xẻ, phê phán ca khúc Christmas Eve của PG One có nội dung phản cảm về ma túy, xúc phạm phụ nữ.

Bằng chứng ngoại tình của Lý Tiểu Lộ do truyền thông Trung Quốc công bố ngày 31/12/2017

PG One ngoại tình với Lý Tiểu Lộ sau lưng anh kết nghĩa Giả Nãi Lượng

Vụ việc biến PG One từ nam rapper quốc dân sở hữu hàng triệu người hâm mộ, trở thành "cái gai" và bị khán giả đuổi khỏi giới giải trí. Cơ quan quản lý văn hóa đã quyết định cấm sóng vĩnh viễn PG One và liệt nam rapper này vào danh sách "nghệ sĩ lệch chuẩn, không có đạo đức, không mang lại ảnh hưởng tích cực cho thanh thiếu niên".

Sau thông báo của cơ quan chức năng, PG One bị bầu show hủy hàng loạt lịch diễn. Các thương hiệu đồng loại xóa tên anh khỏi các sự kiện. Hình ảnh nam rapper trên poster đặt ở nơi công cộng bị dùng vải đen phủ kín và đem đi bỏ sọt rác. Tất cả sản phẩm âm nhạc có nội dung và ca từ không phù hợp của nam rapper đều bị gỡ bỏ khỏi các trang nhạc trực tuyến lớn tại Trung Quốc như QQ Music, NetEase Music, XiaMi Music... Anh phải đền bù thiệt hại 1,5 triệu USD (38,1 tỷ đồng). Không chỉ vậy, vì bê bối của mình, PG One còn khiến nhóm nhạc rap Hồng Hoa Hội bị liên lụy và tan rã.

Trước sức ép lớn từ phía dư luận, bị đồng nghiệp lẫn những người anh em thân thiết quay lưng cho đến việc lâm cảnh nợ nần sau khi dính scandal rúng động, PG One quyết định xóa tài khoản MXH, bỏ về quê ở ẩn. Tháng 8/2019, anh "lách luật" xin biểu diễn ở 1 quán bar tại Tây An (Trung Quốc). Tuy nhiên, PG One chỉ biểu diễn được khoảng 10 phút đã bị đuổi khỏi sân khấu. Theo lời kể của nhân viên tại quán bar, nam rapper che kín mặt, rời đi trong sự ê chề. Chủ quán khi đó phải liên tục nài nỉ khách đừng đăng tải video về buổi trình diễn của PG One lên mạng vì lo sợ bị cơ quan chức năng xử phạt. Do bị "cấm cửa" ở Cbiz, đến đi hát quán bar cũng không được, PG One đành phải chuyển sang bán hàng online cũng như nhận show ở nước ngoài để kiếm tiền trang trải cuộc sống và trả nợ.