Một quốc gia không có đường bờ biển sắp xuất khẩu ‘vàng đen’, dự kiến 200.000 thùng/ngày, qua đường ống dài 1.500km

Uganda, quốc gia không giáp biển ở châu Phi, dự kiến xuất khẩu dầu thô lần đầu vào đầu năm 2027, khi đường ống EACOP kết nối mỏ dầu với cảng Tanzania hoàn thành 90%.

Uganda chuẩn bị gia nhập danh sách các quốc gia xuất khẩu dầu thô trên thế giới. Theo các quan chức nước này, những lô dầu đầu tiên dự kiến được xuất khẩu vào đầu năm 2027, sau khi hệ thống khai thác và vận chuyển dầu hoàn thiện.

Nguồn dầu xuất khẩu của Uganda sẽ mang tên Pearl Sweet, được khai thác từ hai mỏ Tilenga và Kingfisher, thuộc lưu vực Albertine Rift. Đây là những dự án khai thác dầu chủ chốt đang được tập đoàn dầu khí TotalEnergies của Pháp và CNOOC của Trung Quốc phát triển tại Uganda.

Theo Công ty Dầu khí Quốc gia Uganda (UNOC), Pearl Sweet có hàm lượng lưu huỳnh chỉ 0,12%, thuộc nhóm dầu thô có hàm lượng lưu huỳnh thấp.

Tập đoàn thương mại năng lượng toàn cầu Vitol làm đơn vị tiếp thị dầu thô Pearl Sweet. Tại hội nghị APPEC 2026, Bộ trưởng Năng lượng và Phát triển Khoáng sản Uganda Monica Musenero Masanza cũng đã giới thiệu loại dầu này tới các nhà máy lọc dầu, thương nhân, nhà đầu tư và lãnh đạo ngành dầu khí quốc tế.

Đường ống dẫn dầu Đông Phi sẽ đưa 'vàng đen' của Uganda ra thế giới.

Điểm đặc biệt trong kế hoạch xuất khẩu dầu của Uganda nằm ở vị trí địa lý của quốc gia này. Uganda không có đường bờ biển, do đó dầu thô sẽ không được vận chuyển trực tiếp từ các mỏ tới cảng biển. Thay vào đó, nguồn dầu sẽ được đưa qua Đường ống dẫn dầu thô Đông Phi (EACOP) tới cảng Tanga của Tanzania.

EACOP dài 1.443 km, nối khu vực khai thác dầu của Uganda với cảng Tanga bên bờ Ấn Độ Dương. Đây sẽ là tuyến vận chuyển chính đưa dầu thô Uganda ra thị trường quốc tế.

Theo thiết kế, EACOP có công suất vận chuyển 216.000 thùng dầu thô mỗi ngày và có thể được nâng lên tối đa 246.000 thùng/ngày. Trong khi đó, sản lượng dầu từ khu vực Albertine Rift, nơi có các mỏ Tilenga và Kingfisher, được dự kiến đạt đỉnh khoảng 200.000 thùng/ngày.

Dự án EACOP có tổng vốn đầu tư 5 tỷ USD và do TotalEnergies dẫn đầu quá trình phát triển. Tuyến đường ống hiện đã hoàn thành hơn 90%, sau nhiều năm triển khai cùng những tranh cãi và trì hoãn liên quan đến dự án.

Khi EACOP hoàn thành và đi vào vận hành, Uganda sẽ có tuyến vận chuyển dầu thô trực tiếp tới một cảng biển của Tanzania. Điều này mở ra con đường để quốc gia không giáp biển này lần đầu đưa nguồn dầu của mình ra thị trường dầu mỏ quốc tế.